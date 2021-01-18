合作金庫紓困評比 囊括七項第一

金管會為鼓勵本國銀行積極辦理行政院所屬各部會及銀行自行辦理之紓困振興貸款，訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，以金額、件數及效率三面向分組評比。

日前公布109年7月1日至12月31日之第二期評比成績，合作金庫銀行賡續第一期的優秀表現並更上層樓，榮獲九項大獎（七項第一，兩項第二）；在十三項評比項目中囊括七項第一，其中公辦及自辦紓困金額暨件數均獲第一，在110年1月18日金管會於金融研訓院舉辦之授獎典禮上，由行政院蘇院長、政務委員兼國發會龔主任委員及親自頒獎，表現深獲肯定。

合作金庫銀行遵照行政院蘇院長「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」之指示，善用國內營業據點最多及民營企業放款規模最大的廣大客戶基礎，內部凝聚共識團結合作，共體時艱積極宣導，協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，執行上採即時獎勵不懲處措施提升士氣，讓全體員工皆體認善盡企業社會責任之熱誠與使命感；此外，初期派遣神秘客抽查營業單位，以確認其熟稔業務及積極協助客戶，同時就客戶及同仁時常詢問的問題持續更新業務操作問答錄，以順遂作業的辦理，所以合庫在公辦、自辦紓困件數與公辦、自辦紓困金額四項評比皆榮獲第一。

109年新冠肺炎疫情擴大之際，合作金庫銀行雷仲達董事長第一時間即指示全國各營業單位，應主動關懷協助客戶，對受疫情影響發生營運困難者，務必以其實際需求為主要考量，善用政府各部會、央行轉融通與合庫自辦之紓困貸款專案，並簡化書表文件及作業流程，從寬、從速、從簡核實放貸。客戶亦可透過線上申貸平台「微企合e貸」辦理紓困，填寫申請資料及選擇受理分行送出後，即有專人盡速聯絡辦理；另為提供最即時的金融服務，合庫總行備有諮詢專線，全國各分行亦設置專責受理窗口，民眾可就近或向已往來分行接洽辦理，故合庫在公辦新貸營運資金、新貸振興貸款及自辦舊貸展延紓困效率亦皆榮獲第一。

合作金庫銀行雷仲達董事長強調，紓困不僅是業務，也是助人做善事，不僅要求速度，也要傳遞溫度，讓需要資金之企業獲得協助不僅是銀行存在的意義，更是善盡社會責任的表現；因此，合庫會戮力紓困，持續守護全力相挺，同時為迎接國內經濟後續走向復甦暢旺的榮景，合庫也會攜手大、中、小型企業，為促進社會發展及振興我國經濟繼續貢獻心力。