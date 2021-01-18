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院內感染案例增加 新台幣貶1分收28.49元、1月來最低

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

台灣院內感染案例增加，台股今（18）日開盤後立即走跌，以下跌4.39點收15612點，萬六行情僅上演一天，但新台幣今日受到出口商持續拋匯，盤中最高升值至27.97元，尾盤央行關切調節，台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收28.49元，貶1分，為連續三個交易日貶值，也是1月以來最低收盤價，台北外匯經紀公司成交金額7.59億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為28.30元，最高27.97元 、最低28.49元，最高升值5.1角，收盤價貶值1分，盤中與收盤相差逾5角，顯示新台幣實質交易區間仍偏強勢，維持在27.9字頭。

但尾盤受到央行擴大調節，新台幣今日由升轉貶，以貶值1分收場。

匯銀主管指出，今資外資偏賣美元，出口商拋匯需求尚未減弱，出現股匯不同調，但後續仍要關注外資動向，因亞幣今日多偏弱勢。

新台幣 外匯

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