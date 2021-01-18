國泰高股息基金第三度配息 年化配息率達8.15%

國泰台灣高股息基金收益分配採「月配+半年加碼配」，今（18）日發放配息收益，月配息部分每單位實際配發0.042元、半年加碼配則每單位配發0.24元，合計當期月配與半年配金額共0.282元，年化配息率約8.15%。

國泰台灣高股息基金自2020年7月10日成立，今日為第三次的發放配息收益，前兩次也分別配發0.042元，年化配息率一發放順序為5.16%、4.53%。

隨著台股2020年以來屢創新高，不僅站上「萬五」且續拚「萬六」大關，加上國泰台灣高股息基金採量化模型選股並適時運用選擇權作增益避險，靈活的操作策略，也挹注基金淨值表現。

根據Lipper資料統計，截至去年底，基金含息報酬率繳出20.27%表現，可再配發已實現的資本利得，讓持有的投資人2021新年一開始就能股息及價差兩頭賺。

國泰台灣高股息基金經理人章錦正指出，金融市場波動大，基金選股策略瞄準中大型股、並且具有高股息表現，同時也評估投資標的是否具備股息成長性及股息發放穩定性。此外，該基金採用主、被動操作雙管齊下，吸取主動操作的增益機會、靈活布局，結合量化模型選股降低人為判斷，以及採中長線持股以降低周轉率等優勢，就是希望給投資人長期穩定又有高息收的表現。