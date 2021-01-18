新光人壽智能客服小新 升級變聰明

新光人壽表示，推出升級版「小新」2.0，採用GOOGLE最新BERT演算法，學習能力大幅提升，還能引導客戶用聊天方式獲得需要的資訊。此外，針對在第一線服務客戶的業務團隊，量身訂做「Agent小新」，業務員可以更快速且準確地獲得服務的重要資訊，打造有感服務體驗。

新光人壽領先業界，早於2017年即推出台灣保險業第一個24小時線上AI智能客服機器人小新，經過不斷蒐集資料，分析客戶提問邏輯與情境，持續優化使用體驗；2020年進一步推出升級版小新。

升級版小新2.0能夠有效預測客戶提問，除了一般保單諮詢，也能透過對話式商務服務，引導客戶在規劃的情境中完成保單的各項售後服務，隨著資料巨量萃取及累積，加上專業訓練師的調教，持續提升精準度。

其操作介面導入全新UI/UX互動體驗設計，以客戶體驗為本打造貼心操作介面，配合節慶及時事的生動貼圖及溫暖言語，就像真的在跟朋友互動，堪稱最貼心的智能客服。服務管道除了原有的新光人壽企業官網、會員專區、新光人壽App，也新增LINE官方帳號，透過多元管道為更多客戶提供服務。

業務員身處於服務第一線，是許多客戶最熟悉的客服人員，新光人壽為業務服務團隊量身打造的Agent小新，透過進線類型的區分，串接內部平台，除了可以自主提問，另也包含常用業務的重點整理。

例如：新契約網路報備、承保與受理規定、十大常用表單、契約內容變更規定、商品博覽…等多元服務項目，協助業務員更快速且準確地獲得所需資訊，提升服務效率，上線至今已超過8,000名業務員使用，大受好評，滿意度高達98%。

新光人壽秉持以客為尊的服務精神，傾聽客戶聲音，不間斷提升服務效能與開發服務管道，近年積極引進金融科技與AI技術進行大數據分析，從業務推廣到核保理賠，開發AI智能客服小新、保障資產計算引擎、核保風險模型、理賠的好人壞人模型等各項模型專利，未來將持續與業務緊密結合，提供更加細緻與創新的保險服務，展現「光無所不在，心與你同在」的企業精神。