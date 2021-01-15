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中信銀攜手大車隊 讓手機化身刷卡機

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

手機就是刷卡機。中國信託商業銀行今（15）日表示，即將推出創新金流收款服務，今(2021)年第三季將陸續與台灣大車隊、全球快遞合作導入「手機就是刷卡機（Tap to Phone）」服務。

商家持有具近距離無線通訊（Near Field Communications， NFC）功能之Android手機、平板電腦，即可下載中信行動刷卡App，讓手機化身刷卡機進行收款。

中國信託銀行攜手計程車龍頭台灣大車隊，今年將引進手機就是刷卡機服務，協助優化車資付款流程，整合NFC模組至TOLiFE車載媒體。

客戶未來乘車只需將手機或實體信用卡觸碰TOLiFE車載媒體螢幕，即可完成付款。

中信銀行亦將與全球快遞合作，未來消費者拿實體信用卡或手機觸碰快遞員的平板電腦，就可快速完成感應支付，立即感受優質方便的服務體驗。

手機就是刷卡機的服務，適用於移動範圍大或有移動收款需求之行業，如：遊樂園、大型展覽、計程車隊、快遞業、外送平台等業者。

凡有收款交易需求，皆可申請中信銀行的手機就是刷卡機服務。無需新增任何刷卡機設備，只要下載中信行動刷卡App，具有NFC功能的Android手機、平板電腦即可接受Visa、mastercard、JCB、銀聯卡交易。

商家既可降低保存簽單的管理風險及成本，亦可透過收款帳務查詢系統掌握每日收款紀錄，操作簡單、便利、安全又環保，輕鬆完成無紙化快速收款結帳服務。

手機就是刷卡機，不僅接受實體信用卡感應付款，亦可透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及智慧手錶等感應式行動支付進行付款。

交易採用安全加密機制，商家無法接觸與存取信用卡資料，確保消費者交易安全。交易完成後，消費者將收到簡訊、電子郵件或QR Code等刷卡收執聯。

中國信託卡友亦可享信用卡分期或中信紅利點數折抵等服務，體驗便利支付生活更同享刷卡優惠。

刷卡 手機 中信銀行

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