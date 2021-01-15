國壽奔向新藍海 注資越南將問鼎當地資本額第一大保險

看好越南近億人口紅利，加上去年經濟GDP持續攀升，有望躍升東協第四大經濟體，國泰金（2882）旗下國泰人壽大舉宣布增資100%子公司越南國壽4億美元，一次湊足5年拓展業務所需資金準備，據了解，注資越南國壽後，資本額將一舉提高至6.9億美元，屆時將會超過目前資本額6.6億美元的越南富衛保險，問鼎越南資本額第一大保險。

富邦人壽董事長蔡明興去年在前進越南十年周年慶上亦表示相當看好越南人口紅利與內需市場。相較國內整體壽險保費收入衰退三、四成，高速起飛的越南保險市場儼然是片「新藍海」，隨著越南即將成為東協第四大經濟體，壽險雙雄都加緊深化越南布局，以搶佔先機。

國泰人壽、富邦人壽分別於2007、2011年到越南成立壽險子公司，國泰人壽較早進入越南市場，5年後轉虧為盈；富邦人壽越南子公司也在2016年轉虧為盈，近年開始高速收成期。

據經濟部國貿局資料，2020年第1季在新冠肺炎最嚴重時，越南保險市場仍維持高成長。保費總收入較去年同期成長16%，其中壽險保費收入成長21%，產險保費收入成長8%。

不過國壽的保費收入成長率更高過整體產業，國壽發言人林昭廷說，國壽去年初年度保費收入有新台幣9.9 億元，年增率高逾五成以上，總保費收入也有新台幣20.6億元，去年總資產已高達180.5億元，在越南整體保險業的資產規模與市佔率約在12名左右，但增資4億美元後資本額可望超過富衛保險，成為越南保險業資本額第一大。

越南人均國民所得GDP約為2,300美元，越南人口近9600萬人，去年在全球武漢肺炎防疫表現相對佳，經濟前景獲得國際貨幣基金組織（IMF）看好，認為越南國內生產毛額（GDP）將超越新加坡，成為東協第四大經濟體。

IMF日前發布最新預測報告指出，2020年越南GDP可望成長1.6%，達到3,406億美元，規模較新加坡高出近1%，為有史以來首見。若預測成真，越南將登上東協第四大經濟體，僅次於印尼、泰國和菲律賓。

據越南財政部稱，越南保險市場計有64家保險商，其中有30家產險商、18家壽險商、2家再保險公司、14家保險經紀商以及1家外資產險分公司。