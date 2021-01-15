快訊

39歲女星照樣火辣 被問脫單曖昧笑了

卸任面臨多項刑責 檢察官憂川普潛逃海外

國泰大舉增資越南國壽114億元 擬定五年增員計畫

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

看好越南保險市場發展，國泰金（2882）旗下國泰人壽100%持股的越南國壽擬定五年飛速成長計畫，擬在當地大舉增員布建業務員大軍，今（15）晚輸入公開資訊觀測站，擬注資越南國壽4億美元，折合新台幣將近114億元，注資後資本額將一舉提高至197億元。

國泰人壽昨日公告經董事會決議通過直接股權投資越南國泰人壽，是國壽於2007年11月申設成立100%持有的子公司，注資後資本額由2.9億美元提高至6.9億美元，膨脹了2.37倍，取得或處分之具體目的或用途是考量越南國泰人壽業務發展，資金來源是國壽可運用資金。

國壽發言人暨副總林昭廷表示，此次大舉注資114億元，主要是看好越南快速經濟成長率、人民平均所得增加與人口紅利也不錯，越南整體保險業近年來保費成長率在二成以上，越南國壽初年度保費成長率更高達五成，看好未來幾年發展，決定要全力加速拓展計畫，未來五年會持續增加據點，並強化業務人力。

目前截至2020年為止，越南國壽在胡志明、河內、海防、峴港、同奈、芹苴成立6家分公司。據點已達到118個及4,500位業務員及財務諮詢團隊。國壽攻越南市場五年就已轉虧為盈，林昭廷說，除了2008跟2020年二年因匯率激烈變動而增提外匯準備金導致有虧損外，其他年都是有的，依舊相當看好越南市場的發展潛力。

越南 國泰人壽 國壽

延伸閱讀

鳳山火災遇難越籍媳婦親人要來台奔喪 高市府全力協助

泰昇越南不織布廠首季動工 上半年擬併購法國客戶

威宏併購效益 本月爆發

反制中國威脅 印度強化與南亞東南亞國家合作

相關新聞

央行再出招抑制新台幣升勢 約大型出口商「喝咖啡」

為抑制新台幣匯率升勢，中央銀行多管齊下、軟硬兼施，除先前在臉書粉絲專頁上貼文、公開對廠商喊話「同舟共濟、一同穩匯」後，今...

星宇航空跨界合作台北富邦勇士 主場賽事本週末登場

星宇航空與台北富邦勇士隊聯手，帶來前所未有的籃球＆航空跨界合作。合作序幕「勇士所向，星宇啟航」主題週賽事，即將於明（16...

永豐金證券香港跨境營運有成 去年亞洲獲利創新高

永豐金證券香港跨境營運繳出亮麗成績，2020年永豐金證券（亞洲）表現逆勢成長，包括獲利，財管績效、及ROE 6.2% 同...

王道發行建中認同卡 消費金額0.2%回饋建中

建國中學和王道銀行合作推出「建中認同卡」，只要持該卡消費，即可將消費金額的0.2%捐贈予建國中學校務發展基金，用以落實建...

新台幣早盤升逾5角 一度觸及27.953元

新台幣今（15）日早盤以28.25元兌1美元，強升2.17角開出。

投保美元保單 南山教戰

多數民眾面對即將入手的年終獎金，除盤算拿來償付貸款、稅費、紅包及日常性花費外，都還希望能將這筆收入發揮更大的效益，拿來為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。