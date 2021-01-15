國泰大舉增資越南國壽114億元 擬定五年增員計畫

看好越南保險市場發展，國泰金（2882）旗下國泰人壽100%持股的越南國壽擬定五年飛速成長計畫，擬在當地大舉增員布建業務員大軍，今（15）晚輸入公開資訊觀測站，擬注資越南國壽4億美元，折合新台幣將近114億元，注資後資本額將一舉提高至197億元。

國泰人壽昨日公告經董事會決議通過直接股權投資越南國泰人壽，是國壽於2007年11月申設成立100%持有的子公司，注資後資本額由2.9億美元提高至6.9億美元，膨脹了2.37倍，取得或處分之具體目的或用途是考量越南國泰人壽業務發展，資金來源是國壽可運用資金。

國壽發言人暨副總林昭廷表示，此次大舉注資114億元，主要是看好越南快速經濟成長率、人民平均所得增加與人口紅利也不錯，越南整體保險業近年來保費成長率在二成以上，越南國壽初年度保費成長率更高達五成，看好未來幾年發展，決定要全力加速拓展計畫，未來五年會持續增加據點，並強化業務人力。

目前截至2020年為止，越南國壽在胡志明、河內、海防、峴港、同奈、芹苴成立6家分公司。據點已達到118個及4,500位業務員及財務諮詢團隊。國壽攻越南市場五年就已轉虧為盈，林昭廷說，除了2008跟2020年二年因匯率激烈變動而增提外匯準備金導致有虧損外，其他年都是有的，依舊相當看好越南市場的發展潛力。