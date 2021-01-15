王道發行建中認同卡 消費金額0.2%回饋建中

建國中學和王道銀行合作推出「建中認同卡」，只要持該卡消費，即可將消費金額的0.2%捐贈予建國中學校務發展基金，用以落實建中智慧校園4.0計畫，讓刷卡消費的同時亦能為教育事業共盡一分心力，歡迎建中校友、師生、家長及一般大眾申請。

即日起，持卡人只要持王道銀行「建中認同卡」簽帳金融卡刷卡消費，在今年底前將可獲得0.8%不限通路且無上限之現金回饋，王道銀行還將提撥每筆消費金額的0.2%捐贈予建國中學校務發展基金，讓刷卡消費的同時亦能為教育事業盡一份心力，作為捐資興學、支持學校經營發展與教育未來人才之用。只要於三月底前開戶申辦，還可獲得最高500元或刷卡10%現金回饋的新戶禮。

建中認同卡的卡面以知名水彩畫家楊恩生教授的兩幅畫作「建中紅樓」與「建中精神」為設計，楊恩生同時亦為建中校友，卡面刻畫出建生師、生校友與家長對建中的記憶與認同。紅樓代表世代傳承博雅教育的累積，培育出13萬建中校友，在士農工商不同領域中皆能展現出多元卓越、思行合一與積極奉獻的建中精神。

建國中學徐建國校長表示，能夠爭取校友、家長乃至各界社會資源挹注，作為教育事業發展的後援，對學校的經營與發展來說意義非凡；這次的合作案，十分感謝校友會的發想，教師會以及家長會的支持。但這只是建中推動智慧校園的第一步，也希望在此助力之下，繼續校園營造與課程發展，為國家與社會培育出更優秀的領袖人才。

身為建中校友的王道銀行駱錦明榮譽董事長表示，王道銀行推出認同卡平台，是希望在商業模式中融入利他圓己的王道精神與社會關懷，創造多贏；很高興能與建國中學合作發行建中認同卡，能夠結合金融服務來回饋母校，對我而言意義非凡。希望藉著建中認同卡的推出，可以凝聚更多人的力量，一起協助推動建國中學校務基金的發展，也為台灣培育更多優秀頂尖的人才，讓所有支持建國中學的人都能透過認同卡一同參與建中智慧校園的嶄新未來。