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西勝砸6.9億元買新莊副都心土地 自建企業總部

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

電池模組廠西勝（3625）董事會公告，因應集團快速擴張，也決定砸下6.9億元資金，購入新莊副都心土地，該公司表示，本次取得不動產係因應企業集團化的發展，目前辦公室已不敷未來擴張使用，因此在整體效益規畫下，提出購置土地自建企業總部計畫。

西勝去年10月公告以2.92億元購入新莊中正路廠辦，隨後並發行第三次無擔保可轉換公司債(CB)，金額共4億元，每股轉換價格訂在18.4元，款項已在上週四(7日)收足，CB於本週二(12日)掛牌。

西勝週四公告，董事會再度決定以每坪185萬元的價格、共6.92億元購入新莊副都心374.09坪土地，將興建企業總部。該公司近期在台北擴產、設立企業總部動作不斷，對未來營運展望相當樂觀。

新莊副都心 電池模組

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