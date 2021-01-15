不畏疫情 運彩2020年銷售創三紀錄

台灣運動彩券公司昨（14）日公布2020年業績，因應新冠肺炎疫情得宜，去年銷售金額405億元，為連續第三年見到「4」字頭，且因應變疫情，在業績結構上有了三個結構性的變化。

2018年在俄羅斯世界盃足球賽加持下，台灣運彩寫下436億元驚人年度銷售紀錄。去年因新冠疫情來襲，多種賽事一度停賽，原本以為業績難看，結果昨日出爐，僅較前年416億元小幅衰退2.6%。

運彩公司表示，去年因應疫情結果，銷售起了三大變化。首先，足球銷售首度在非世足年超越棒、籃球，創歷史新高達165億元、占整體41%

足球是全世界最多國家與地區都有的賽事，有些地方不畏疫情照常開踢，運彩公司加場銷售，提振業績。

其次，民眾減少外出，加速提高網路投注的金額及比率，去年首次超過120億元、達整體30%。

第三，去年第2季開始，運彩公司常態性提供的新下注商品：電子運動競技（電競），銷售亮眼，全年有2億元。其中，英雄聯盟世界大賽，單一賽事短短一個月吸引逾1億元投注，後勢看漲。

邁入新年度，台灣運彩規劃推出更多可供投注的標的，預計新增桌球及格鬥兩種運動項目，電競賽事新增「絕對武力CS:GO」，並規劃在籃、足、排、冰球等運動項目增加8,000場國際賽事。

銷售通路則將維持虛實並進的策略，鼓勵經銷商在做好防疫措施的同時持續擴展客源，並順應網路時代，努力爭取網路投注會員。

台灣運彩表示，去年在體育署政策支持及經銷商同舟共濟下，成功走過危機與挑戰，年度銷售達405億元，挹注國家運動發展基金逾40億元。

今年疫情狀況雖尚不明朗，該公司將善用去年獲取的寶貴經驗，抓緊時機擴大產品線並強化通路，讓銷售還能穩定成長，力拚全年銷售連續第四年站穩「4」字頭。