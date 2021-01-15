研訓院報告：台資銀行赴歐設點 留意二趨勢

台灣金融研訓院昨（14）日發表脫歐後的歐洲金融市場報告，提醒六家在英國設有分支的台資銀行，留意未來法遵成本可能攀升、歐洲可能出現多個區域金融中心等兩大趨勢。

台資銀行目前有六家在倫敦設立分行：台銀、一銀、華銀、彰銀、兆豐、上海商銀持股57.6%的子行香港上海商銀，報告撰寫者、研訓院金融研究所首席研究員王嘉緯表示，因屬分行型態，原就不享有牌照通行權（passporting rights），預估英國脫歐對台資銀行短期影響有限。

牌照通行權指在歐盟註冊的外國子行，猶如獲得一本歐盟護照，得以在其他的歐盟國家提供金融商品或服務。今年起實施的英歐貿易協議並不包含金融服務業，意味牌照通行權暫時不再延續，在英國註冊的外國子行以後到歐盟市場提供服務，須重新申請許可、或另外新設分支。

王嘉緯說，倘若歐盟不承認英國的金融監理水準、英歐金融對等協議的談判不如預期，將影響台資銀行在倫敦的分行，對歐盟國家辦理融資的權利。以聯貸業務為例，恐再無法直接拿英國許可的規格呈報給歐盟國家，而須針對歐盟的要求另行準備，進而增加法令遵循成本。

連動所及，長期而言，六家台資銀行可能需要思考，是否把倫敦分行遷出至歐盟國家；或是新設歐洲分支機構時，不再考慮英國。

脫歐長期也可能影響英國在歐洲的金融中心獨大地位。王嘉緯認為，後脫歐時代，歐洲可望出現多個小型區域金融中心，盧森堡、法蘭克福、巴黎、都柏林，較有機會浮出檯面。

上述四地各有發展優勢，盧森堡擅長資產投資管理、法蘭克福以銀行與投資交易見長、巴黎為保險與證券、都柏林則是租賃。