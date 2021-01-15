投保美元保單 南山教戰

多數民眾面對即將入手的年終獎金，除盤算拿來償付貸款、稅費、紅包及日常性花費外，都還希望能將這筆收入發揮更大的效益，拿來為自身或家庭，規劃完整的風險保障，是較務實的選項。南山人壽建議民眾，趁著這波台幣匯率優勢，及美元流通性強、穩定性高的特色，選擇以美元計價的外幣保單；另一方面可選擇「利率變動型保險」，有機會享有增值回饋分享金隨時間加乘效果累積。

南山人壽表示，「美元利率變動型還本保險」的特色在於，不僅可享壽險保障及年年還本，還可透過宣告利率享有增值回饋分享金的機制。若金額不多也可以「期繳」方式，透過逐年累積滾出增值效果。以「南山人壽美利雙鑫美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）（6AUE）」為例，六年分期繳費，減輕繳交保費的負擔，可終身享有壽險保障，最高投保年齡至76歲。此外，每年還可領取生存還本金並有機會獲得增值回饋分享金。

例如，新鮮人所領取之年終獎金金額有限，在保險安排上首重保費較低、保障性較高的保險來投保，應以定期險降低保費負擔。為家庭經濟支柱的中壯年，著重風險預防及家庭經濟穩定，開始規劃長期照顧保險。

準退休族著重為未來體況走下坡的醫療支出及退休養老金做好準備，可投保短年期或躉繳利率變動型壽險、年金保險，以維持並提升自己退休時之生活水準。

至於退休族如要投保一般醫療險、長期照顧保險等可能面臨超過最高投保年齡而無法購買，壽險則因年事已高，保費也相對提高，因此退休族群可推薦躉繳或短年期之還本、增額、年金商品為主，目的在穩定資產成長或做不同幣別配置；至於意外保障類，因高齡者動作相對遲緩，意外事故發生之可能性提高，建議可增加意外險及意外醫療保障，以作為意外發生時之因應。