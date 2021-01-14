新光金控智慧財產管理 通過經濟部TIPS驗證

為響應金管會於2020年8月25日發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，善盡社會責任，提升企業永續發展之價值，並配合上市上櫃公司治理實務守則第37條之2增訂，透過董事會之評估與監督，建立符合公司營運策略之智慧財產管理政策、目標與制度，新光金控（2888）於2020年8月間導入台灣智慧財產管理規範（TIPS），推行體系建立智慧財產管理制度，並申請2020年度TIPS（A級）驗證。

台灣智慧財產管理規範（Taiwan Intellectual Property Management System， TIPS）是經濟部工業局委由財團法人資策會科技法律研究所自2008年起執行的推動企業建置智慧財產管理制度計畫，以將智慧財產管理制度全面普及我國廠商、財團法人、研究機構，藉由公平、公正之驗證機制，檢視並肯定企業具備智慧財產管理之能力。

新光金控經由資策會之實地審查，透過制度建置與調整、自行查核與教育訓練等相關措施，高度展現對智慧財產管理之投入與積極，順利於導入、建立智慧財產管理制度的首年通過TIPS驗證。

這項肯定不僅是新光金控智慧財產管理能力更上一層樓的重要里程碑，亦使新光金控成為金控公司首波通過TIPS驗證之先驅。

新光金控將持續依循TIPS管理規範，藉由系統化的管理制度，運用經營資源以達成管理智慧財產風險、提升智慧財產能量及增進公司競爭優勢等效益，落實良好的智慧財產管理循環及公司治理法規遵循。