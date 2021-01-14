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警報解除？11月建築融資逾放比降至0.15%

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

建築融資解報解除？金管會今（14）日公布最新不動產放款逾放比率，其中11月建築貸款逾放比回到0.15%，雖然較上月史上新高的23%明顯驟減，但仍創下2019年4月以來的高點，銀行仍會持續關注，被詢問到11月台企銀授信踩雷案是否已全數轉銷？銀行局副局長黃光熙回應「是」。

政府積極打炒房，金管會亦重申啟動專案金檢，要求銀行注意不動產授信缺失，不料去年10月銀行辦理房貸土建融資卻「踩雷」。據台企銀日前公告，對遠航前董事長張綱維旗下的遠向建設、樺福建設以淡水小坪頂建案抵押等授信案，因借戶財務困難，周轉失靈而列報逾放。導致建築融資逾放從9月的0.11%倍增一倍，所幸11月又回到0.15%，被問到11月下降是否跟台企銀已轉銷呆帳完畢有關，銀行局證實是有。

金管會今（14）日公布最新不動產放款逾放比率，銀行局副局長黃光熙表示，2020年截至11月底止，建築融資餘額有2兆7,394億元，較上一個月增加464億元，建築融資持續攀高，高於10月增加的403億元數字。

不過11月逾放金額減剩41億元，較同為史上新高的10月61億元逾放大減20億元，主要因為10月銀行踩雷的特例，雖然明顯改善，但這個金額仍是2019年4月以來次高紀錄，還沒有回到9月以前水準。

去年11月底建築貸款逾放比降至0.15%，跟10月時的0.23%明顯減少，但這個數字仍然偏高，還是高於9月之前普遍0.1%~0.13%水準，若不計10月時的特例，仍追平2019年7月以來新高，顯然還未完全解除警報，金管會仍要求銀行注意不動產授信缺失。

至於購置住宅貸款方面，11月底餘額為7兆9258億元 ，較前一個月增加716億元，持續成長，逾放金額105億元，較10月減1億元，逾放比亦由0.14%降至0.13%。

金管會 台企銀

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