露天拍賣攜手支付連、凱基銀推出「賣家發財金」

露天拍賣今（14）日攜手拍付國際與凱基銀行推出專屬露天的「賣家發財金」微型普惠貸款，針對平台有短期資金週轉需求的個人賣家，無須綁約，可隨借隨還的微型貸款。全程線上申貸免紙本，前60天1.111%超低利率，最高貸款額度達100萬元。

露天拍賣總經理曾薰儀表示，露天站上有8成以上賣家屬個人或微型企業，每月交易金額從數萬到數百萬均有，微型與個人賣家優點在於靈活具有彈性，劣勢則是規模與資本不足。短期需要資金融通時，因不容易提供銀行認可之財力證明，很難爭取優惠利率條件，最後多半透過親友小額借貸，營業擴大不易。

她指出，以去年為例，1月時疫情仍充滿不確定性，農曆年前賣家向上游叫貨、提高存貨水位，因此2、3月時都還能按時出貨，但後來大家搶貨，庫存不足的店家到了4月可能斷貨，需要現金搶貨卻苦於現金不足，需要多一點現金準備，但銀行傳統貸款模式對微型賣家不夠友善。

賣家發財金以露天賣家評價與交易服務綜合指標，結合PChome Pay支付連的收款數據、凱基銀行的信用模型，為賣家短期資金週轉需求量身打造的普惠貸款服務。曾薰儀說，就像提高信用卡的刷卡額度，需要時才動用，不需要時有備無患。她估計站上有7-8成個人賣家需要這種短期融通服務，預計的準備額度可能在20-50萬間。

拍付國際營運長韓昆舉表示，拍付旗下支付連平台結盟露天拍賣與凱基銀行，以拍付和露天建立信用評等數據模型，提供賣家專屬方案，且優化申請流程讓線上申貸手續更加便利。拍付首次以金融產品中台角色為PChome集團事業體提供服務，發揮整合綜效，未來也將致力於金融科技創新，持續滿足集團內外各式場景與用戶的需求。

凱基銀行個人金融總處長敖蓓寧表示，許多年輕族群以兼職或副業取代正職工作，申請信用貸款卻受限於提不出財力證明屢屢碰壁，或是貸款必須背負較高的貸款利息及事先需付出的手續費等，凱基銀行透過創新數位服務支持網路賣家，利用全數位的申貸管道，讓賣家更迅速便利且優惠的取得資金。「賣家發財金」讓賣家能夠更彈性靈活運用資金，當賣家需繳交多筆貨款時，能夠分次提領緩和資金壓力，等到營收入帳後，立即償還貸款減低利息負擔。