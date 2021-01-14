三商壽全力衝國內業務 今公告裁撤中國北京代表處

三商美邦人壽今（14）日輸入公開資訊觀測站公告，擬裁撤2015年時成立的中國北京代表處，財務長陳宏昇受訪時表示，因中國法令調整，加上未來將業務重心擺回國內，沒有必要續維持中國北京代表處，因此決定裁撤，將向中國保監局申請後，獲准許後再通報國內金管會後撤裁。

陳宏昇解擇，過去台灣保險業要登陸需符合中國對外資保險業的「五三二」條款限制，即中國允許外資、中資持股各五成成立保險公司，但外資業者必須符合「五三二條款」，意即總資產至少50億美元、成立超過30年、在中國設立代表處兩年以上。2015年當時三商人壽考量成立時間符合，因此先在北京成立代表處，不過2020年中國正式修改規則，已不再有五三二條款，因此如今已沒有再繼續維持北京代表處的必要，同時也打算還是將重心擺回國內，全力衝刺在台灣的保險事業，因此今日董事會決議，打算裁撤中國北京代表處。

三商壽強調，原有北京辦公室只有一位台灣代表及數名行政員工，人數不多，且當初也沒有積極尋求合資對象，此案對本公司財務及業務無重大影響且需經中國主管機關保監會核准後生效，之後再向國內主管機關金融監督管理委員會通報即可。