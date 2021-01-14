搶頭香！ 樂天純網銀獲央行開辦國際金融卡業務
中央銀行今（14）日發布去年12月許可外匯業務，其中，純網銀之一的樂天國際商銀正式獲准辦理國際金融卡海外提款業務，奪下純網銀業者獲央行核准外匯相關業務「頭香」。
對於央行核准「樂天國際商銀辦理國際金融卡海外提款業務」，央行官員解釋，此項業務內容是，樂天商銀可發給新台幣存款客戶一張國際金融卡，而這一張金融卡未來可在海外ATM裡提領當地的外幣現鈔。
樂天商銀需找國際組織合作，未來樂天發給客戶的國際金融卡，可於國外貼有國際組織標誌的當地金融機構ATM，使用跨國提款密碼提領當地外幣現鈔，並直接自客戶的新台幣帳戶存款裡扣除。
央行官員強調，樂天商銀仍須找尋一家具外匯指定銀行執照的結算銀行合作，涉跨國金流結算，由這間銀行協助。
央行官員解釋，「其實核准國際金融卡，並不代表樂天已經開辦外匯業務，因為樂天仍需外匯指定銀行協助處理跨國金流，未來樂天商銀若要辦理相關外匯業務，仍須向央行申請外匯指定銀行執照，才能辦理。」
換言之，樂天商銀未來若要辦理外匯存款、匯兌、外幣貸款、保證與衍生性金融商品等相關外匯業務，仍須取得外匯指定銀行執照，才能辦理。
不過，此一業務，確實是純網銀業者向央行申請獲准的第一項外匯相關業務。
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