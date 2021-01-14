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數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

瑞銀新債券組合基金融入ESG策略 品質、收益兼顧

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
瑞銀投信總經理焦訢指出，ESG相關概念投資商品快速竄紅，一方面除了因為世界各國法規愈來愈注重ESG，帶動投資人對永續投資的需求增加外，另一方面也是因為ESG投資並不會降低報酬，反而可以有助於提高額外報酬。 圖／瑞銀投信
瑞銀投信總經理焦訢指出，ESG相關概念投資商品快速竄紅，一方面除了因為世界各國法規愈來愈注重ESG，帶動投資人對永續投資的需求增加外，另一方面也是因為ESG投資並不會降低報酬，反而可以有助於提高額外報酬。 圖／瑞銀投信

近年來全球ESG意識大增，連帶ESG 概念債券規模也增長快速。瑞銀投信今（14）日舉行記者會，瑞銀投信總經理焦訢指出，隨著世界各國法規愈來愈注重ESG，投資人對永續投資需求增加，也帶動相關基金發行量大增。

除了各國政策加速此趨勢外，研究發現，ESG 分數越高的企業，因為體質健全、財務更為透明，所以債券發生違約的情況也更低，這對債券投資人而言，無疑是一大關鍵要素。

焦訢表示，據瑞銀資產管理 研究發現，全球ESG意識抬頭，永續投資規模在過去七年成長超過一倍，從2012年的13.3兆美元翻倍至2018年的30.7兆。經歷2020年新冠疫情，ESG投資議題更成為世界主流，預期2021年永續投資概念基金將持續成長，2036年ESG相關基金規模可望大增至150兆美元。

瑞銀投信與第一銀行將於1月18日起推出瑞銀精選債券收益組合基金。瑞銀精選債券收益組合基金周佑侖表示，以美林全高收債券指數為例，2020年全年指數上漲8.03%，但美林全高收ESG指數同期則是上漲8.24%；且這不僅是在全高收債券市場，包括美高收債券市場、以及全球企業債市場，也出現同樣的趨勢。根據彭博社資料顯示，2020年全年美林美高收ESG債券指數也以6.83%的表現，跑贏美林美高收債券指數的6.17%。

瑞銀精選債券收益組合基金透過五成投資等級債與五成風險性資產的配置，達到相對抗震的效果外，更輔以瑞銀投信特有的融入ESG選債流程所推出的商品，滿足市場投資人對追求收益的投資需求。

周佑侖認為，ESG相關債券指數不僅在績效表現上領先一般債券指數，在波動度方面，ESG 概念債券波動度則小於一般債券指數。根據瑞銀資產管理研究發現，2020年單年度美林全高收ESG指數波動度為8.5%，低於美林全高收債券指數的9.1%；包括美林美高收ESG指數在2020年單年度波動度為9.0%，也是低於美林美高收債券指數的9.5%。

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