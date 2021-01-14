永豐金證券香港跨境營運有成 去年亞洲獲利創新高

永豐金證券香港跨境營運繳出亮麗成績，在歷經逃犯修訂條例爭議(反送中)、港版國安法及新冠肺炎疫情等重大衝擊下，2020年永豐金證券（亞洲）表現逆勢成長，包括公司獲利，財管績效、及ROE 6.2％同步寫下歷史新高紀錄；永豐金證券總經理江偉源表示，香港布局是拓展跨境發展重要的基地，平台運作發揮資源整合綜效，經過2020年的洗禮，跨境營運將有更大的發展。

江偉源說，香港金融商品發展多元，金融制度具彈性，有利於拓展台灣、香港與其他亞洲地區客源，提供國際化金融商品交易機會，布局香港多年，有效整合香港及台北資源，提升整體合作綜效，具積極戰略價值；永豐金證券（亞洲）在香港的業務包括經紀、財富管理，各國證券、期貨、OTC市場、各類型基金、衍生性金融商品、債券經紀、自營及發行。

面對香港環境，永豐金證券（亞洲）董事總經理蕭景良表示，2020年能夠逆勢創新高，主要在客戶關係、產品利基及風險管理等三個面向都採取超前布署，反送中及港版國安法的影響造成客戶流失壓力，第一線業務人員積極維護客戶關係，隨時留意逃反送中、國安法、新冠肺炎及台灣港澳條例對所有客戶的影響，並找出香港利基商品爭取客戶持續在港投資。

蕭景良表示，港版國安法實施後證券市場波動度加大，風險管理與研究團隊審慎評估中資股票風險，將可能受國安法或疫情影響的產業或標的持續進行管控，並針對可能受影響的融資標的依風險程度定期檢視管控，降低集中度高、流動性低的股票占比，增強融資股票流動性，在團隊合作及資源有效整合下，獲利不僅逆勢成長並創公司成立以來的新高紀錄。

蕭景良為永豐金長期培養的人才，面臨動盪情勢，蕭景良說，香港不遠，但疫情阻隔下往返台港兩地共需隔離29天，除了返家不易，隔離期間的煎熬對外派員工及其家庭都是辛苦的，香港團隊一起面對挑戰；香港是一個充滿挑戰與機會的競爭市場，2020年在逆境風雨中持續成長且財管績效創下新高，將持續發展財富管理，擴大業務團隊、增加多元產品以及開發高資產客戶。