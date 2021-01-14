富蘭克林精準掌握美股趨勢 指標基金大獎六金入袋

去年全球市場面臨空前挑戰，新冠疫情嚴酷考驗投資實力與信心，值此期間，富蘭克林以靈活的資產配置建議、精準的操盤佈局，在2021年率先公佈的「指標年度台灣基金大獎」中，贏得六獎肯定，其中包括「美國股票」、「產業股票資訊科技類」兩大極具指標性的團隊大獎。

此外去年疫情之下避險心理大增及全球寬鬆政策延續，歷史悠久的富蘭克林黃金基金也展現老馬識途的優勢，在個別獎項「產業股票—貴金屬類」中嶄露頭角，六大獎項入袋，印證富蘭克林美股操盤暨股票專家的雙重實力，精準為投資人掌握疫情下的獲利大趨勢。

富蘭克林今年囊括六項指標基金獎座，不只四度蟬連「年度品牌」、「投資人教育」及「美國股票」等大獎，在2020年全球深受疫情衝擊之下，富蘭克林美國股票團隊超前部署且斬獲連連，掌握到疫情背後的蓬勃商機，包括持續走揚的美股，以及表現極為亮眼的科技產業，富蘭克林即獲得指標基金獎雙重肯定。

不只股票資產操盤能力有獎項實證，富蘭克林在高收益債券部位的佈局成果亦獲評審團青睞，去年即率先準確預測歐美等主要國家隨著經濟觸底回升、高收益債券資產有望持續受惠的契機，富蘭克林華美全球高收益債券基金在國內外固定收益團隊通力合作下，掄得「全球高收益固定收益本地貨幣類」大獎。

截至本屆，指標年度台灣基金大獎已是連續四年頒予富蘭克林「投資人教育」與「年度品牌」兩項實力大獎，呼應經理團隊整體實力與投入推展基金理財教育的堅持。

富蘭克林坦伯頓基金集團深耕美國逾70年、富蘭克林投顧在台灣踏實經營也邁入30年，自2000年比照國外公正單位評比績優基金制度設立基金獎項以來，立下連年得獎22年的里程碑，總得獎數更累積到231座，獎項多元，從基金到經理團隊、品牌服務，見證富蘭克林全方位資產管理專家的實力。

富蘭克林長年以來，從產品、服務雙管齊下，建構台灣投資人最佳理財環境。在產品面，領先同業引進全新投資趨勢的新基金，例如國內第一檔境外伊斯蘭債券型基金—「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金」，以及多元化獲利來源，例如「富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金」等，以總代理共計55檔基金，豐富投資人的理財視野，竭力擴大獲利可能。

服務面更是富蘭克林的強項，積極透過客戶說明會，把握每次面對面的機會，積極傳達正確投資態度及基金理財觀念，同時因應理財習慣的改變，富蘭克林也領先提供「國民e帳戶」的數位理財平台，同時開發「國民理財機器人」，e指搞定投資大事，協助不善或無暇投資的人也能享有專門的理財管家服務，輕鬆以基金理財成就財富大計。