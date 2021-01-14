國際板債贖回 今年市況可望緩解

2020年國際板債發行與贖回大爆發，但金管會預估2021年此情形可望紓解，根據金管會證期局資料顯示，2021年符合可贖回條件的國際板債僅剩64檔、金額為126.19億美元，而且不一定全數提前贖回，國內壽險業可望鬆一口氣。

另外，去年下半年新台幣大幅升值，今年若繼續此趨勢，避險成本過高，投資國際板債未必划算，壽險業可能更加謹慎，這也會是今年國際板債不如去年熱絡的原因之一。

去年首季爆出國際板債贖回潮時，光前二個月就有新台幣3,000多億元的贖回潮，當時立委擔心壽險公司出現利差損失，要求清查，前金管會主委顧立雄指示證期局清點年度符合贖回條件的國際板債，當時預估去年全年可能遭贖回1兆2,056億元，而實際結算後，比這個預估值略高，但還算符合市況。

但2020年大舉贖回及發行恐是特例，證期局資料顯示，2021年符合可贖回條件的國際板債僅剩64檔、金額為126.19億美元，而且不一定全數都會提前贖回，近來又有不少大型發行商來台發條件不錯的新債。