國際板債發行、贖回額 創高

去（2020）年疫情衝擊經濟，美國聯準會大舉降息，引爆國際板債大舉贖回潮，發行商買回舊的高利率債後，再重發新的低利率債，因此讓去年國際板債市場異常熱絡，無論贖回或發行，都較前一年飆高逾三倍，金管會保險局（13）日最新統計，2020年遭贖回金額高達新台幣1.28兆元資金，新發行更突破1.68兆元，雙雙刷新歷史新高紀錄。

去年國際板債發行人出現「先贖回舊債再發新債」以降低資金成本，尤其是疫情初期最嚴重的2、3月，單月都有20~22檔被贖回最嚴重，且熱潮一直延續到10月之後才降至六檔，至年底12月降到二檔、單月1.44億美元，贖回壓力到年底確有減輕。

不過，重新發行的利率不如往年，也會影響壽險業資金拿回後再投資運用利益降低，連帶衝擊各家壽險業者給保戶的宣告利率承諾。

從金額來看，全年合計贖回458.48億美元，是前一年度122.05億美元的3.76倍之多，以新台幣兌1美元昨日收盤價27.938元換算，亦高達1兆2,809億元，是史上新高紀錄。

這金額比前金管會主委顧立雄去年3月的預估值多出逾750億元，所幸贖回資金均有去路，發行人贖回後，再發行新國際板債的動作積極，同時也吸引其他國際法人來台發行，像上周墨西哥政府首度發行30億美元的雙掛牌國際板債券，台灣有七家壽險公司認購近48％額度。

證期局副局長蔡麗玲表示，2020年12月新發行四檔國際板債，單月發行金額6.55億元，累計全年發行195檔國際板債，金額601.35億美元（約新台幣1兆6,800億元），同步創史上新高。

去年發行國際板債最高峰出現在2月，一個月發行28檔新債、總金額116.19億美元，5月發行93.5億美元次之，有四個月單月發行逾50億美元，全年突破600億美元，為國際創櫃板設立以來新高。

國際板債是國內壽險公司重要的資金去化管道，但金管會二次限縮，一次是2017年6月，要求保險業投資國際板五年內不可贖回債券，2019年又規定將國際板債加計國外投資額度，限制不得逾已核准國外投資額度的145％，即最高不得逾可運用資金的65.25％。