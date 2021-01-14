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壽險提前發112億滿期金

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導
圖／經濟日報提供
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農曆春節即將到來，國內多家壽險公司陸續宣布提前發放滿期金，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、三商美邦與全球人壽等八大壽險，預計將提前給付逾112億元，保戶多一筆可靈活運用的資金，可望為台股封關行情或春節消費動能注入活水。

「滿期金」是繳費期滿後，保戶可領取一筆滿期金額；「生存金」指有效期內被保人依然生存，保戶就能領回一筆保險金彈性運用，連續七天農曆春節假期之前，保險公司會提前給付到期金。

國壽將提前一周於2月4日給付，其中台幣及外幣件數，共4萬9,695件，件數居同業之冠，台幣、美元與澳幣保單給付金額折合新台幣約16.5億元。

南山人壽提前給付超過4萬件保單，給付金額是八大壽險最多，春節期間滿期金、還本金、增值回饋分享金等預估總給付金額為新台幣30.5億元，擬在2月5日到9日依保戶選擇的方式陸續給付款項。

春節 保險 台灣人

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