專家看Q1債市行情 不會太差

展望今年第1季債市行情，資深券商主管分析，國內資金行情續航，並與美債殖利率彈升利空相互拉扯；由於金融機構資金去化壓力仍大，預估公債殖利率彈升時，就會吸引銀行等買盤進場承接，使台債殖利率相較美債更為「抗彈」（註：債券殖利率彈升，等於價格下跌）。

受美國通膨預期升溫影響，今年以來，美債殖利率驚見大舉反彈，美國10年期公債殖利率昨（13）日落於1.11%，較去年底的0.91%，大幅上漲20個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

相較於美債，台債在資金行情簇擁下走勢維持堅挺，不過，若美債走強幅度超乎預期，不排除將吸引國內壽險資金大舉出走海外尋求更高報酬率，屆時支撐台債多頭買盤也將明顯縮手。

資深債券主管表示，「台灣還是有資金行情，所以殖利率彈上來就會有買盤進來，但如果美債殖利率漲太兇，台債的買氣一定會降溫」。

儘管美債殖利率彈升，可能會引發壽險資金出走潮，但國內游資仍顯浮濫、金融機構資金去化壓力大，預估今年第1季，債市行情不會太差。

去年公債市場多頭號角高鳴，主要就是除銀行外，壽險大戶著眼美債利率驟降、新台幣匯率激升而減緩匯出投資力道，手頭的餘裕資金大舉投入台債，且除了20、30年長券外，就連5、10年等較短期的公債也獲得壽險資金追捧，進而導致標售利率每況愈下、跌至歷史新低水準。