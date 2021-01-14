聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家看Q1債市行情 不會太差

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

展望今年第1季債市行情，資深券商主管分析，國內資金行情續航，並與美債殖利率彈升利空相互拉扯；由於金融機構資金去化壓力仍大，預估公債殖利率彈升時，就會吸引銀行等買盤進場承接，使台債殖利率相較美債更為「抗彈」（註：債券殖利率彈升，等於價格下跌）。

受美國通膨預期升溫影響，今年以來，美債殖利率驚見大舉反彈，美國10年期公債殖利率昨（13）日落於1.11%，較去年底的0.91%，大幅上漲20個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

相較於美債，台債在資金行情簇擁下走勢維持堅挺，不過，若美債走強幅度超乎預期，不排除將吸引國內壽險資金大舉出走海外尋求更高報酬率，屆時支撐台債多頭買盤也將明顯縮手。

資深債券主管表示，「台灣還是有資金行情，所以殖利率彈上來就會有買盤進來，但如果美債殖利率漲太兇，台債的買氣一定會降溫」。

儘管美債殖利率彈升，可能會引發壽險資金出走潮，但國內游資仍顯浮濫、金融機構資金去化壓力大，預估今年第1季，債市行情不會太差。

去年公債市場多頭號角高鳴，主要就是除銀行外，壽險大戶著眼美債利率驟降、新台幣匯率激升而減緩匯出投資力道，手頭的餘裕資金大舉投入台債，且除了20、30年長券外，就連5、10年等較短期的公債也獲得壽險資金追捧，進而導致標售利率每況愈下、跌至歷史新低水準。

債市 通膨

延伸閱讀

醫師感染原因可能找不到 專家：快把防疫張力拉回去年三月

錢滿為患！中華郵政奪去年12月、全年債券買超雙料冠軍

陽明山水牛存亡現生機 陽管處「全數拆除」竹篙山鐵網

市售豌豆莢、甜豆莢殘留農藥嚴重！ 專家教「洗菜秘訣」別傻吃農藥

相關新聞

以房養老件數、額度 雙增

以房養老（商業型不動產逆向抵押貸款）業務持續成長，根據金管會最新揭露的銀行辦理以房養老統計，到去年底止，核貸件數有4,8...

綠巨人大買台債 奪雙冠王

在公債市場「喊水會結凍」、有「綠巨人」封號的中華郵政，去（2020）年積極「錢」進債市，櫃買中心最新統計顯示，中華郵政去...

兆豐銀拚財管 瞄準億元戶

兆豐銀行款待億元大戶，鎖定財富管理頂級貴賓客戶，設計推出專屬的高檔國內旅遊專案，繼首波方案推出半天就額滿後，再續推新方案...

國際板債贖回 今年市況可望緩解

2020年國際板債發行與贖回大爆發，但金管會預估2021年此情形可望紓解，根據金管會證期局資料顯示，2021年符合可贖回...

壽險提前發112億滿期金

農曆春節即將到來，國內多家壽險公司陸續宣布提前發放滿期金，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、三...

國際板債發行、贖回額 創高

去（2020）年疫情衝擊經濟，美國聯準會大舉降息，引爆國際板債大舉贖回潮，發行商買回舊的高利率債後，再重發新的低利率債，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。