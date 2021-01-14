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綠巨人大買台債 奪雙冠王

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
錢滿為患，2020年12月我國債市交易熱，買債王為存款多多的中華郵政。 （本報系資料庫）
錢滿為患，2020年12月我國債市交易熱，買債王為存款多多的中華郵政。 （本報系資料庫）

在公債市場「喊水會結凍」、有「綠巨人」封號的中華郵政，去（2020）年積極「錢」進債市，櫃買中心最新統計顯示，中華郵政去年12月買超173億元債券、去年全年買超823億元的台債，奪下去年12月與去年全年債券買超雙料冠軍，展現資金雄厚的實力。

新冠肺炎疫情衝擊，央行貫徹量化寬鬆政策，激勵債市多頭號角高鳴。櫃買中心資料顯示，10年期公債去年底以0.315%封關，與前年相比，殖利率大跌35.5個基本點（債券利率下跌等於價格上漲），債券投資人可謂荷包滿滿。

櫃買中心資料顯示，去年12月，債券買超前五大依序為中華郵政、兆豐銀行、新光銀行、玉山銀行與凱基銀行，單月買超金額分別為173億、62億、59億、30億和29億元。其中，光是中華郵政一家，單月就加碼債券超過百億元。

券商主管指出，中華郵政雖然大舉搶進台債，但觀察盤中交易狀況，中華郵政多數鎖定公司債與金融債，加碼公債力道相對較輕。

券商主管分析，「去年債券利率跌至谷底，中華郵政很可能是為了提高報酬率，選擇利率水準比公債更高的公司債、金融債，以達到去化餘裕資金、拉高報酬率的目標。」

櫃買中心資料顯示，去年全年，中華郵政累計加碼台債823億元，同步奪下去年「買債王」寶座。

去年全年，債券買超前五大機構，依序為中華郵政、玉山銀行、元大銀行、渣打銀行和農業金庫，全年買超金額分別為823、486、336、310和157億元。

券商主管說，「若一般銀行資金爛，不能放款的中華郵政只會更爛，資金去化壓力極大的郵局只能大買債券了。」

券商主管表示，國內金融市場充斥爛頭寸，主要原因是美國無限QE（量化寬鬆），海外資金大舉湧進台灣，央行為維持匯市穩定，盤中持續買進外匯阻升，並放出等量新台幣，進而促使國內資金水位持續上升。

據悉，為避免市場資金過多，恐促使市場利率步步向「0」逼近，近期央行快馬加鞭收受游資，央行定存單餘額在11日增至9兆3,887.9億元，創下歷史新高紀錄。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

中華郵政 債市 量化寬鬆

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