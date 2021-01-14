兆豐銀拚財管 瞄準億元戶

兆豐銀行款待億元大戶，鎖定財富管理頂級貴賓客戶，設計推出專屬的高檔國內旅遊專案，繼首波方案推出半天就額滿後，再續推新方案，今年疫情仍影響出國旅遊行程，兆豐銀將不定期推出高檔旅遊方案，配合財管貴賓專屬優惠，牢牢抓住大戶的心。

金管會核准高階財管業務開辦，兆豐銀為首波獲准銀行，為提前為高階財管業務暖身，兆豐銀已針對資產規模1億元以上的頂級大戶，推出MegaLux Club，逾百位頂級大戶貴賓被邀入會，MegaLux會員享有行動銀行專屬數位平台、即時投資市場訊息、限量獨家理財商品線上申購免手續費、各項銀行業務手續費優惠等多項金融服務；也搭配頂級信用卡24小時專屬資深客服團隊、高端禮賓秘書服務，範圍涵蓋健康管理、藝文娛樂、餐廳代訂、飯店住宿、旅遊資訊、國內外交通、VIP門診安排、專屬醫療諮詢等客製化服務，一通電話都會盡力安排。

兆豐銀信用卡處長林中象表示，兆豐銀貴賓大戶向來以海外差旅為主，去年疫情影響，兆豐銀刷卡金額也減少，因此考量客戶端需求轉向國旅，以及大戶尊榮感與高端旅遊需求，推出輕奢旅行程，深獲客戶肯定。