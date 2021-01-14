以房養老件數、額度 雙增

以房養老（商業型不動產逆向抵押貸款）業務持續成長，根據金管會最新揭露的銀行辦理以房養老統計，到去年底止，核貸件數有4,842件，額度276億元，均比前年底成長約二成，合庫蟬聯榜首，承作金額114億元。

去年以房養老貸款核貸件數、核貸額度，分別比前年成長19%、21%，呈現穩定成長趨勢。

根據金管會最新統計，北部都會區仍是申請以房養老貸款熱門地區，光是北北基的件數就有2,499件，占一半以上；核貸額度有194億元，比重高達七成。

銀行業者表示，主要是北北基房價較高，申辦以房養老貸款後，能貸到的金額也較多。

排名第二的是中彰投地區，件數695件，核貸額度27億元。

第三名為桃竹苗地區，件數548件，核貸額度22億元。

在各銀行承作量方面，到去年底止，有14家銀行有承作以房養老業務，合庫蟬聯榜首，承作1,924件，金額114億元。

房貸龍頭土銀緊追在後，承作件數1,507件，核貸額度75億元。

第三名是華銀，件數有818件、金額40億元。

第四名及第五名則是一銀及台企銀，前五大銀行承作金額合計市占率已高達96%。

此外，女性申貸情況較男性踴躍，以房養老女性申請人占55.49%，男性44.51%，原因可能是很多夫妻購屋時，產權多登記在妻子名下，及女性較長壽等。

至於以房養老貸款案件平均承作年限，則是18.44年。

金管會官員表示，金管會將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下辦理商業型以房養老貸款，在順應市場社會需求下穩健發展，並適時協助解決銀行在辦理這項業務過程中所遇實務問題。