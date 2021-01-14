智慧經營／匯市守門員 顏輝煌進退有據

從1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫化，到2008年國際金融海嘯，中央銀行外匯局局長顏輝煌在長達42年半的央行生涯內可謂「無役不與」；自2015年接任央行外匯局局長六年來，他的髮色從灰白逐漸變成銀白，就連屆齡退休前的這一年依舊不得閒，得為台灣的匯市穩定，奮戰到最後一天。

42年職涯 戰果很輝煌

2020年下半年以來，央行面臨空前絕後的挑戰，外匯局首當其衝，外有美國財政部匯率報告指稱台灣涉「匯率操縱」壓力，內有熱錢壓境、出口商蜂擁拋匯，激勵新台幣匯率盤中屢屢升破28元整數大關，央行若要考慮出口競爭力，就得不斷買匯阻升，進而導致我國外匯存底連兩月暴增逾百億美元，埋下美國財政部指稱我國涉「匯率操縱」嫌疑的危機。

事實上，台灣等央行面臨的危機，其實就是美國一手促成，新冠肺炎疫情肆虐，美國聯準會「放大絕」，祭出無限QE（量化寬鬆）產生外溢效果，激勵熱錢大舉匯入，出口商也因業績暢旺而瘋狂拋匯，但各國邊境封鎖，旅遊買匯需求驟降等因素，令匯市供需嚴重失衡。

「美國的QE，是台灣的焦慮」，面對有如海波浪動盪的國際金融市場，即將退休的顏輝煌仍絲毫不敢鬆懈，從盤中買匯、道德勸說到動用專案金檢，央行多管齊下，就是為了帶領台灣這艘小船，能安然度過國際金融市場掀起的滔天巨浪。

2015年1月16日，顏輝煌接下央行外匯局局長職務，今年1月16日正式屆齡退休。畢業於政治大學銀行學系的顏輝煌，一路從基層做起，長期派駐海外，顯見他是央行重點栽培人材。

分秒必爭 堅守第一線

在央行長達42年半的職場生涯裡，顏輝煌見證過國際金融市場的數場風暴；1997年亞洲金融風暴之際，他是央行紐約代表辦事處副主任；2000年網路泡沫化時，在央行倫敦辦事處擔任副主任，2008年國際金融海嘯，顏輝煌在美國雷曼兄弟倒閉後兩周被派往「震央」，也就是央行紐約代表辦事處擔任主任職務。

顏輝煌回憶，當時華爾街一片大亂，2008年9月29日，美國注資計劃被美國議會否決，道瓊指數大跌777點，創下史上最大跌幅，「華爾街用股市大跌歡迎我」，顏輝煌笑稱。

見過大風大浪的顏輝煌說，面對危機，就要立刻做出因應，身為站在第一線的交易員，最重要的就是分秒必爭，每天盯著國際金融市場變化並立刻回報。

2011年，顏輝煌接任央行外匯局副局長，2015年升任外匯局長；自1978年進入央行起算，一待就是42年半。

原以為2008年的國際金融海嘯已是史上最大的一場金融風暴，沒想到2020年更為險峻，新冠肺炎疫情全球蔓延，釀成史無前例的震盪，美股十天內四度熔斷，以美國為首的各國央行積極救市，美國甚至啟動無限QE，眾多利多齊聚，新台幣匯率重返27字頭，衝上1997年7月以來的23年半新高。

很顯然地，直到退休前一天，顏輝煌都得持續與熱錢對戰，為「外匯白了頭」的他人如其名，在央行生涯裡的戰果相當「輝煌」。