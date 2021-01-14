高溢價期貨ETF 謹慎操作

臺灣證券交易所指出，近期盤面上又出現期貨ETF溢價率超過30%，且單位淨資產價值（NAV）連續下跌情形，提醒投資人應充分認知各類ETF特性及風險，並隨時注意市況變化，避免承擔過高投資風險。

臺灣ETF商品日益多元，吸引愈多投資人參與市場，但有些ETF並非投資一籃子股票或債券，而是以操作期貨為主，例如期貨ETF、槓桿型及反向型ETF。

證交所說明，由於這些類型ETF價格波動通常較大，且可能必須定期轉倉、投資部位每日重新平衡等因素，衍生交易費用，加重基金的成本負擔，長期而言不利於報酬表現，只適合做為短期交易工具。

此外，部分從事期貨交易的ETF，可能受到期貨價差收斂及轉倉成本影響，淨值持續減損，提醒投資人須注意交易風險，切勿以逢低進場的心態來投資。

依照現行規範，如果期貨ETF最近30個營業日的基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%，或是基金平均淨資產價值低於2,000萬元，期貨信託事業應報金管會核准後終止期貨信託契約，並向證交所申請終止上市。

證交所表示，NAV代表ETF所持標的的價值，若以過高於NAV市價買進ETF，恐承受較大價格波動風險，且期貨ETF單位淨值過低，還可能觸及信託契約終止門檻並面臨終止上市，籲請投資人審慎評估價格合理性，避免承擔過高的投資風險。

以富邦VIX ETF（00677U）為例，截至元月12日止，近30個營業日平均單位淨資產價值為2.98元，較最初單位淨資產價值20元累積跌幅達85.12%，富邦投信已依證交所規定於官網揭露相關資訊，倘若NAV持續偏低，達到終止信託契約標準，則須啟動終止上市及清算程序。