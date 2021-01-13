春節將至 八大壽險提前發放112億元滿期金、生存金

農曆春節假期即將到來，為體貼保戶在此期間的資金需求，國內多家壽險公司陸續宣布提前發放滿期金，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽、三商美邦與全球人壽等八大壽險，預計將提前給付逾112億元。保戶多了一筆可靈活運用的資金入袋，可望為台股封關行情或國內春節間消費經濟動能注入活水。

所謂「滿期金」是指繳費期滿後，保戶可領取一筆滿期金額；所謂「生存金」是指在契約有效期間內，被保人依然生存者，持續給付生存保險金予受益人，並仍能享有保單契約內的保障。如果有「生存金/滿期金」類型的保戶，符合契約規範時間及被保險人仍生存者，保戶就能領回一筆保險金彈性運用。

以國泰人壽為例，考量客戶資金運用需求，延續往年服務做法，針對契約於2月4至2月16應領之滿期金與年金案件，統一提前一周於2月4日給付。其中台幣及外幣件數，共有4萬9,695件，件數目前各業者之居冠。滿期金額為新台幣13.5億元、美元為730萬美元、澳幣為430萬元澳幣，合計折合新台幣共16.5億元。

富邦人壽滿期金、生存金總給付件數為1.77萬件，其中台幣占1.42萬件，給付金額超過新台幣25億元，其中新台幣保單約給付22.49億元，其餘依各外幣幣別給付，讓保戶擁有充足資金提前做好年度理財規劃。富邦人壽將提前於2021年2月5日，針對保單周年日為2021年2月5日至16日之生存金及滿期金進行給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給付方式，富邦人壽建議，民眾可以將滿期金、生存金此類型額外收入，補足基礎醫療保障，或強化退休規劃，打造美好退休人生。

南山人壽提前給付的件數也不少，超過4萬件保單，給付金額更是八大壽險中最多，春節期間之滿期金、還本金、增值回饋分享金等預估總給付金額為新台幣30.5億元，擬提前於2月5~9日將款項依保戶選擇的方式陸續給付。

此外台灣人壽預估有7,077件、總金額14億元，統一於2月5日提前給付；新光人壽更有高達2萬多件將於2月9日提前給付，給付金額約11億元；中壽約有5,939件合計8.76億元提前2月2日起給付。

其他壽險方面，三商美邦人壽亦有上萬張保單擬提前至2月8日起給付，全球人壽提前給付5,839張保單，金額2.14億元，甚至元大人壽亦有千張約0.46億元提前自2月8日付款。

合計八大壽險2月初即針對新台幣及美元等外幣保單合計11萬7339張保單，提前在春節前給付生存金與滿期金，金額超過112億元。事實上，提前給付滿期金、生存保險金之餘，業者也希望保戶再購，留住這筆龐大資金，因此趁新春前後推出具誘因的保單，讓保戶繼續留在自家公司。但部份保戶也可能將資金拿來買股票或拿來購買家人的過年禮品，都有刺激經濟的效果。