永豐金證辦講座 教戰ETN投資

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
永豐金證投資講座15日登場。永豐金證券╱提供
永豐金證投資講座15日登場。永豐金證券╱提供

台股2021年亮麗開紅盤，在內外資合力拉抬下，大盤不斷創新高，更站上萬五關卡，台股的優異表現吸引不少投資人前進股海，據證交所統計，去年新增開戶人數達67萬人，且有交易人數更創新高達438萬人。

法人認為，台股基本面佳，資金也充裕，後市仍有高點可期，不過操作上仍須有居高思危的風險管理，因此選股重於選市，投資人可多留意半導體、5G及電動車族群，若看好個股後市發展，可以善用小資金、高槓桿且多空均可獲利等特性的權證進場。

永豐金證券提供投資人健全的交易環境及多元的投資商品，其中ETN為新一代指數投資工具，除了無追蹤誤差、標的選擇多樣化外，價格深受小資族青睞。永豐金證券於去年底掛牌的「永豐富櫃200正2N（02003L）」表現不俗，掛牌十個工作天收漲8.37%，小資族僅花費不到萬元，即可輕鬆參與櫃買前200大成分股正向2倍槓桿的投資。

為使投資人多認識ETN且提前布局今年的股票市場，永豐金證券與永豐投顧將共同於明（15）日舉辦「2021年股市展望x ETN投資新利器」投資講座，由名師剖析2021年股票市場概況以及介紹ETN商品特性，幫助投資人提前布局。現場再加碼送出20張200元全家禮物卡！講座名額有限，請盡速報名。

此外，永豐金證券舉辦的權證交易活動「權民豐權證」也將於本月15日結束，本次活動投資人反應熱烈，首獎10萬元及月月抽獎項也將於近期公布，請密切留意活動網站資訊。有關講座的相關報名資訊，請上「永豐金理財網」，點選下方學習講座後進入證券專區進行報名。

永豐金 ETN

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