永豐金證辦講座 教戰ETN投資

台股2021年亮麗開紅盤，在內外資合力拉抬下，大盤不斷創新高，更站上萬五關卡，台股的優異表現吸引不少投資人前進股海，據證交所統計，去年新增開戶人數達67萬人，且有交易人數更創新高達438萬人。

法人認為，台股基本面佳，資金也充裕，後市仍有高點可期，不過操作上仍須有居高思危的風險管理，因此選股重於選市，投資人可多留意半導體、5G及電動車族群，若看好個股後市發展，可以善用小資金、高槓桿且多空均可獲利等特性的權證進場。

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