央行「逆風操作」副作用 新台幣盤中強升逾5角、擺動幅度漸增

為延緩新台幣匯率升值速度，中央銀行近期多管齊下，除盤中買匯阻升外，每日尾盤也進場拉下匯價，但此一「逆風操作」長期施行已產生副作用，那就是新台幣盤中實際交易價與收盤價差距擴大，進而導致新台幣盤中高價升值金額連兩日逾5角，新台幣這棵「柳樹」的擺動幅度將愈來愈大。

受到台股大漲與出口商蜂擁拋匯影響，新台幣匯率今（13）日盤中一度升抵27.938元，最多升值5.43角，終場在央行進場調節下，升值金額縮至3.6分，收在28.445元，連兩日升值，總成交量降至13.885億美元。

對於央行「逆風操作」產生的副作用，匯銀主管舉例解釋，以今日而言，新台幣盤中實質交易價約在27.94元附近，但央行尾盤壓下匯價，收在28.445元，中間出現5.05角差距。

假如明天，新台幣匯率是以27.94元開出，匯價與前一日相同，應該是平盤，但因央行將今天收盤價壓在28.445元，盤面上就會顯示為「升值5.05角」，看在投資人眼中，新台幣似乎天天都「強升」，就是這個原因。

因此，央行長期實施逆風操作，就會導致「柳樹」擺動幅度日益擴大、新台幣盤中天天都強升，但實際上並非強升，只是價格因央行作價出現失真情況。