電話行銷缺失多、重大偶發遲通報 這兩家保險公司挨罰

金管會今天公告，保誠人壽辦理保險業務，違反保險法及個資法相關規定，處60萬元罰鍰，並予以四項糾正，及依個資法限期一個月改正；富邦人壽辦理保險業務，違反保險法相關規定，處60萬元罰鍰。

金管會表示，保誠人壽違規缺失，包括第一，公司電銷中心執行抽聽電銷話術輔導作業，對於新進電銷人員銷售錄音檔的抽聽數量、辦理輔導作業的成交件抽聽時，有未執行所訂內部作業規範情事。

以及公司回聽時，檢核紀錄表未對不當招攬有相關註記，致電話行銷話術監控作業，未能發揮及時導正的功能，不利保戶權益保障。

第二，公司辦理新契約的銷售及核保作業，對於保戶尚有可辦理復效的同商品舊保單，有未充分告知保戶相關權益（如繳費期數及等待期需重新計算，致有保險保障無法延續的不利影響)，即予以承保新保單，不利保戶權益保障。

第三，公司保險商品的保單條款、商品說明書或商品簡介，未依規定揭露相關警語者。

第四，公司辦理電話行銷作業，未在電話行銷開始時，明確表明行銷的目的、或告知服務電話、或未依保單條款清楚告知理賠條件或理賠金額，不利保障保戶權益。

第五，公司對客戶申訴案件的檢核，未檢視有無違反「公平待客原則」或金融消費者保護法規的相關紀錄。

第六，公司辦理電子商務作業，在網路會員專區提供保戶閱讀並確認同意，以註冊成為網路會員的文件，未明確揭示蒐集個人資料的類別，與個資法規定不符。

因此，處60萬元罰鍰、四項糾正，並限期一個月改正處分。

富邦人壽部分，金管會表示，公司辦理離職業務員偽簽及冒貸的重大偶發事件通報案，公司本應在去年7月28日確認有違失情事致公司保戶遭冒名辦理保全變更時，即時辦理通報作業，卻遲至去年9月18日才進行重大偶發事件通報，顯有延遲通報情事，因此依法處60萬元罰鍰。