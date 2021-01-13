疫情後首個農曆新年 壽險逾百億滿期金提前發放

下個月就是農曆春節假期了，今年農曆新年共有7天的長假，這也是疫情後的首個年關，為讓民眾在過年前有資金可運用，多家壽險已陸續公布將提前發放滿期金或生存金，希望讓保戶手上有錢好過年，預估今年整體壽險業提前發放金額逾108億元。

全球人壽行政長黃宏杰表示，過年期間民眾普遍有包紅包、拜訪親友、旅遊等送往迎來的資金需求，加上今年有部分產業受到疫情影響，原本於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付。

富邦人壽也提醒，如果手上有生存金、滿期金類型保單的保戶，符合契約規範時間及被保險人仍生存者，保戶就能領回一筆保險金彈性運用，此時應特別留意契約內容，當領回保險金後保障延續或終止都要注意，需要再次確認保障是否完整。

針對民眾提早領到的滿期金或生存金，富邦人壽則建議，可以將滿期金、生存金這類型的額外收入，作為補足基礎醫療保障，或強化退休規劃。例如已有基礎醫療保障者，可再透過防癌險、重大傷病險補強健康保障，退休規劃則可用還本型終身險創造穩定現金流，並以利變型年金險穩健累積資產。且在新年除舊佈新同時，也不要忘記檢視個人與家庭成員的保單，做好全面保單健檢。

目前國內7大壽險已公布將提前發放。富邦人壽宣布，將提前於2月5日，針對保單周年日為2月5日至16日的生存金、滿期金進行給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給付方式，總給付件數近2萬件，給付金額超過新台幣25億元，讓保戶擁有充足資金提前做好年度理財規劃。

國泰人壽表示，考量客戶資金運用需求，延續往年服務做法，針對契約於2月4日至2月16日應領的滿期金、年金，統一提前一週於2月4日給付。其中台幣及外幣件數，共有4萬9695件。在滿期金額方面，新台幣為13.5億元、美元為7.3百萬美元、澳幣為4.3百萬澳幣，合計金額共16.5億元新台幣。

新光人壽也表示，為讓保戶在春節期間，資金調度更靈活，滿期金、生存金等相關保險給付，如給付日期落在農曆春節連續假期，也就是2月10日至2月16日者，將提前於2月9日給付。預估2月10日至2月16日總給付金額約新台幣11.11億元。

南山人壽表示，2月9日至2月16日期間的滿期金、還本金、增值回饋分享金，會提前於2月5日至2月9日，將款項依保戶選擇的方式陸續給付。預估總給付金額為新台幣30.5億元，超過4萬件保單。

台灣人壽也表示，將提前給付保單周年日2月5日至2月16日的生存金、滿期金，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給方式；提前給付筆數共計約7077筆，其中台幣保單件數約5445筆、美元保單約1583筆、澳幣保單約47筆、人民幣保單約2筆，預估提前給付金額約新台幣14億元。

全球人壽則宣布，生存金、滿期金及健檢金，約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為2月4日至2月16日、外幣保單原給付日為2月4日至2月17日，將分別提前於2月4日及2月3日匯款；約定以支票給付者，原給付日為2月18日以前，將配合提前於1月29日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。預估提前發放的保單件數共5839件，台、外幣加總提前發放金額達2.14億元。

中國人壽也指出，針對給付時間2月10日至16日的保戶將提早發放，支票部分滿期金將於2月2日寄出、年金將於2月5日寄出；匯款則為2月9日。滿期金及生存金預估總給付件數約6000件，總給付金額超過8.76億元。