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富邦VIX跌不停 證交所示警下市風險大

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

台股驚驚漲，避險投資人轉進富邦VIX（00677U）導致ETF溢價暴衝，證交所提醒，目前富邦VIX等ETF溢價已過大，投資人應留意投資風險，且富邦VIX為期信ETF，現淨值已掉到3元以下，距清算門檻的2元不遠，還有下市危機，呼籲投資人進場前審慎評估。

證交所指出，近期台股ETF吸引投資人布局，但不同的ETF風險屬性差異大，已有ETF溢價率超過30%，且淨值連續下跌，按規定，若期信ETF近30日平均淨值較發行價的累積跌幅達到90%，基金公司應立即申報清算。

證交所特別以富邦VIX為例，該ETF到12日為止，近30日平均淨值僅2.98元，相對發行價20元迄目前累跌幅度高達85%，而規定是累跌90%（平均淨值不及2元）就要清算下市。但因ETF買氣強，溢價率高達40%，代表盤中交易價格較其淨值高出四成，投資人交易上並不會感受到下市風險，應特別留意淨值狀況。

目前富邦投信已在官網提醒投資人，富邦VIX溢價大，應審慎評估交易風險。

至於富邦VIX 14日結算出的淨值為2.87元，若要跌到2元，至少還要跌30%。

ETF 富邦投信

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