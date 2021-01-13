低利率難賺利息 政府擬發公債600億

政府將發行公債600億！」財政部長蘇建榮13日在立院備詢時表示，交通部今年已排定將會發行乙類公債，甲、乙類公債相加，至少有新台幣600億，但民眾購買政策仍須進一步研議；而被問到與彰銀案的台新金持股如何解套？財政部強調擬找壽險公司團購，正積極溝通。

為民眾多發行債券

「全世界央行都在印鈔票救經濟，全球低利率和負利率盛行，讓台灣退休族、定存族很苦惱耶！」國民黨立委賴士葆表示，但民眾又擔心股市風險高，不敢投資，因此向他陳情，希望政府能夠多發公債，好讓他們可以投資，賺些比定存高的利息；「政府6年多來未曾再發行乙類公債？」

蘇建榮指出，乙類公債屬於非營業特種基金自償性資金需求，發行需要透過各級地方政府，國內今年正在執行相關重大建設，交通部也已規劃，應該今年會發至少600多億；「總統和院長也很關切，就是前瞻基礎建設，自償性的話，可以發乙類公債，我們目前有規劃會發，會發600多億。」

賴士葆問：「發3,000億可以嗎？多5倍。」蘇健榮說：「我們會徵詢各部會，因為乙類公債的發行都是基金預算去發行，都是自償性。」賴強調，資本市場需要股市和債市才能健全，蘇回應說，並非財政部不發，而是財政部一發公債，就被銀行和壽險公司買走，因此有關民眾購買公債的部分，財政部會進一步積極研議是否要加發。

積極與台新金溝通

「與台新金纏訟的彰銀案，多年難解，如何解套？」民進黨立委郭國文指出，台新金合併保德信人壽案，1月8日正式送件，1月28日前確定核准或駁回，財政部擬找壽險公司「團購」台新金手上的彰銀持股，「但對象有誰？買價多少才合理？」

財政部次長阮清華表示，財政部已找幾間財團，「他們都很願意幫忙。」蘇建榮表示，金管會認為，台新金要併購保德信，需要現金增資增到120億，但按照《金控法》，只要台新金處分一股彰銀股票，就代表沒有併購意願，金管會就可以要求他全數出清，「目前正積極與台新金溝通。」

阮清華強調，台新金希望全部釋出全部股份，但卡在用什麼方式釋出，要用什麼價格？財政部已接觸過幾家財團，是誰不便公開，他們都很願意幫忙，壽險業方面，因為要接軌IFR17，現階段資金壓力大；「但如果他們願意，財政部都歡迎，前提是尊重對方意願。」

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