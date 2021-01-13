國際板債去年贖回1.28兆元創新高 今年可望紓解

受到2020年爆發新冠疫情爆發，擔憂衝擊經濟，美國聯準會連續大舉降息，引爆國際板債大舉贖回潮，發行商買回舊的高利率國際債後，再重新發行低利率新債，因此讓去年國際債市場異常熱絡，不僅贖回或發行都衝高，全年遭贖回金額高達新台幣1.28兆元資金，同時新發行更突破1.68兆元，雙雙刷新歷史新高紀錄。

不過保險局估2021年贖回潮可望稍獲紓解，壽險業資金去化壓力可望減輕。據證期局資料顯示，2021年目前符合可贖回條件的國際板債僅剩64檔、金額為126.19億美元，而且不一定全數都會提前贖回，近來又有不少大型發行商來台發條件不錯的新債，壽險業資金有出路、手上持有的舊債2021年遭贖回情形可望緩解下，壽險業今年可望鬆一口氣。

去年因聯準會利率急跌，國際板債發行人出現「先贖回舊債再發新債」以降低資金成本，2020國際板債贖回潮大爆發，尤其是疫情初期最嚴重的2、3月單月都有20~22檔被贖回最嚴重，且熱潮一直延續到10月之後才降至6檔，至12月更一舉降至剩2檔、單月1.44億美元，贖回壓力到年底確實有減輕。

不過累加來看，2020年全年國際板債贖回仍然飆出總共159檔、總金額458.48億美元的歷史新高紀錄，以今日新台幣兌美元午盤暫收27.995元計算，金額高達1兆2,835億元。這金額比前金管會主委顧立雄去年3月時估的金額還多出了近780億元。

從檔數來看，2020年是2019年45檔的3.53倍，金額更是前一年度122.05億美元的3.76倍之多，創下歷史新高紀錄。不過國際板債券贖回潮利率降更低，也會影響壽險業資金拿回後再投資運用利益也相對減少，連帶讓各家壽險業承諾給保戶的保單宣告利率也會受影響。

所幸發行人贖回後再發新債的動作也夠積極，或是吸引其他國際資金來台新發行，贖回資金均有去路，像上周墨西哥政府首度發行30億美元的雙掛牌國際板債券，50年期、台灣就有七家壽險公司打包近48％額度。

證期局副局長蔡麗玲表示，2020年12月新發行4檔國際板債，單月發行金額為6.55億元，累計全年總計發行了195檔國際板債，金額更高達601.35億美元，亦同步創下史上新高紀錄。以今日新台幣兌美元午盤暫收27.995元計算，高達1兆6,834億元。

2020年發行國際板債最高峰同樣出現在2月，當時一個月就發行了28檔新債、總金額116.19億美元，5月發行93.5億美元次之，單月發行超過50億美元的亦有四個月份，因此全年度突破600億美元大關。

國際板債主要投資對象為國內壽險公司，是重要的資金去化管道。但金管會二次限縮，一次是2017年6月，當時要求保險業投資國際板五年內不可贖回債券，2019年又規定將國際板加計國外投資額度，限制不得逾已核准國外投資額度的145％，即最高不得逾可運用資金的65.25％。但怕壽險業資金去化困難，金管會也有給予配套，贖回後六個月可放現金部位，去尋找投資機會。