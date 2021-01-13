全球人壽保單滿期金 提前至1月29日給付

2021農曆春節倒數計時，為守護保戶共同渡過疫情後的首個年關，有更便利的靈活運用資金，凡於春節期間應給付之生存金、滿期金、健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付，最早1月29日起即陸續開始給付，同時春節期間推出定時專人接聽服務及24小時語音查詢服務，過年不打烊給保戶最暖心的服務。

全球人壽此次總計有5,839件、總金額2.14億元，包含新台幣及美元等外幣保單都提前給付。行政長黃宏杰表示，過年期間民眾普遍有包紅包、拜訪親友、旅遊等送往迎來的資金需求，加上今年有部分產業受到疫情影響，全球人壽於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為2月4日至2月16日、外幣保單原給付日為2月4日至2月17日，將分別提前於2月4日及2月3日匯款。約定以支票給付者，原給付日為2月18日以前，將配合提前於1月29日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。

另外，因保單借款、契約變更等作業而欲於春節前收到款項(僅限匯款)的保戶，請盡早於時限內送達承辦單位以完成申請，如保單借款部分，外幣及台幣保單紙本申請，請分別於2月4日及 2月5日下午2點前送達；網路及語音申請，請於2月8日下午2點前完成申請。若是投資型保單贖回國外及國內投資標的，請分別於2月1日及2月3日下午2點前紙本送達或網路完成申請，紙本請註明「請於春節前給付款項」。

黃宏杰也提醒，有網路變更及電話語音借款需求的保戶請及早因應，全球人壽自2021年2月8日下午2點起暫停網路借款、電話語音借款服務；2021年2月9日下午 2點起暫停所有網路變更/借款及電話語音借款服務，並於2021年2月17日重新開放服務。

全球人壽提醒民眾，新年走春「疫定要當心」，除了自身防疫要到位，出發前也應先將家人的旅遊平安險先打理好（請參考https://e-commerce.transglobe.com.tw/），一起迎接美好新年。有關全球人壽春節期間相關作業問題，請洽詢全球人壽保戶服務中心、業務員或撥打全球人壽客服專線0800-000-662或至全球人壽官方網站查詢。全球人壽敬祝全體國人，春節愉快，做好防疫措施，闔家安康，健康快樂過好年。