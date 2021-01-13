快訊

確診醫護情侶完整足跡公開 女護理師7至10日去這些地方

全球人壽保單滿期金 提前至1月29日給付

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

2021農曆春節倒數計時，為守護保戶共同渡過疫情後的首個年關，有更便利的靈活運用資金，凡於春節期間應給付之生存金、滿期金、健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付，最早1月29日起即陸續開始給付，同時春節期間推出定時專人接聽服務及24小時語音查詢服務，過年不打烊給保戶最暖心的服務。

全球人壽此次總計有5,839件、總金額2.14億元，包含新台幣及美元等外幣保單都提前給付。行政長黃宏杰表示，過年期間民眾普遍有包紅包、拜訪親友、旅遊等送往迎來的資金需求，加上今年有部分產業受到疫情影響，全球人壽於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為2月4日至2月16日、外幣保單原給付日為2月4日至2月17日，將分別提前於2月4日及2月3日匯款。約定以支票給付者，原給付日為2月18日以前，將配合提前於1月29日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。

另外，因保單借款、契約變更等作業而欲於春節前收到款項(僅限匯款)的保戶，請盡早於時限內送達承辦單位以完成申請，如保單借款部分，外幣及台幣保單紙本申請，請分別於2月4日及 2月5日下午2點前送達；網路及語音申請，請於2月8日下午2點前完成申請。若是投資型保單贖回國外及國內投資標的，請分別於2月1日及2月3日下午2點前紙本送達或網路完成申請，紙本請註明「請於春節前給付款項」。

黃宏杰也提醒，有網路變更及電話語音借款需求的保戶請及早因應，全球人壽自2021年2月8日下午2點起暫停網路借款、電話語音借款服務；2021年2月9日下午　　2點起暫停所有網路變更/借款及電話語音借款服務，並於2021年2月17日重新開放服務。

全球人壽提醒民眾，新年走春「疫定要當心」，除了自身防疫要到位，出發前也應先將家人的旅遊平安險先打理好（請參考https://e-commerce.transglobe.com.tw/），一起迎接美好新年。有關全球人壽春節期間相關作業問題，請洽詢全球人壽保戶服務中心、業務員或撥打全球人壽客服專線0800-000-662或至全球人壽官方網站查詢。全球人壽敬祝全體國人，春節愉快，做好防疫措施，闔家安康，健康快樂過好年。

春節 保單

延伸閱讀

冬季團遊、春節孝親專案取消？ 觀光局：保持高度警戒

雲林縣各醫院嚴守防疫措施 張麗善：非必要勿前往

春節和長輩見面沒話題？老人基金會：玩一把桌遊吧！

「澎湖最大濱海公園」春節前新登場！觀音亭園區2.0　海上花火節最新亮點

相關新聞

匯率內外夾擊壓力大頻貼文 央行被盜帳號了嗎？

中央銀行壓力爆表，先是7日罕見於臉書發文呼籲「同舟共濟，穩定匯市大家一起來」，昨天又提醒廠商不要過度拋匯，「以免砸到自己...

回饋高 「台灣Pay」為繳稅費首選、占7成

「台灣Pay」於去年(109)牌照稅、房屋稅、綜所稅與地價稅創造出亮眼成績，以行動支付繳稅的交易金額與筆數相較於前年(1...

新台幣午盤升5.17角 暫收27.964

台北外匯市場新台幣今（13）日中午以27.9640元兌1美元暫收，較昨天收盤價28.4810大升5.17角。上午盤再度衝...

新台幣早盤升逾5角 一度觸及27.947元

台北外匯市場新台幣今（13）日以28.27元兌1美元開盤，較昨天收盤價升值2.11角。第一盤就升破28元，至9時30分，...

「債券團購平台」上路 小資族百元就可投資國內外債券

投資債券利息比定存好，風險比投資股票基金低，但債券投資門檻高，最少要萬美元，讓小資族望之興嘆。新創公司「湊伙」與第一銀行...

92.888億 新壽拿下中華開發大樓

今年首宗大型公開標售案「中華開發大樓」昨標售，最終由新光人壽擠下中壽，斥資九十二點八八八億元拿下，若單純計算土地價值，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。