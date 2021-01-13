富邦人壽：25億元滿期金提前於2月5日給付

連續7天的農曆春節假期即將到來，富邦人壽將提前於2021年2月5日，針對保單周年日為2021年2月5日至16日之生存金/滿期金進行給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給付方式，總給付件數近2萬件，給付金額超過新台幣25億元，讓保戶擁有充足資金提前做好年度理財規劃。富邦人壽建議，民眾可以將滿期金、生存金此類型額外收入，補足基礎醫療保障，或強化退休規劃，打造美好退休人生。

為了迎接新的一年，未來生活過得安心，富邦人壽提醒，新年除舊佈新同時，不要忘記檢視個人與家庭成員的保單，如果有「生存金/滿期金」類型的保戶，符合契約規範時間及被保險人仍生存者，保戶就能領回一筆保險金彈性運用，此時應特別留意契約內容，當領回保險金後保障延續或終止都要注意，需要再次確認保障是否完整，並做好全面保單健檢。

富邦人壽建議，可以運用額外收入補足醫療、長照、養老、責任的「退休四帳戶」。第一、醫療帳戶：已有基礎醫療保障後，可再透過防癌險、重大傷病險補強退休健康保障，打造完善醫療防護網。第二、長照帳戶：避免於失能或長期臥床需要照護時，造成家人負擔，可透過長照險、類長照險維持好的照護品質。第三、養老帳戶：可規劃還本型終身保險創造穩定現金流，並以利變型年金保險穩健累積資產。第四、責任帳戶：利用外幣保單、利變增額保險，維持退休良好生活品質。

富邦人壽表示，春節期間每天24小時全年無休，守護客戶不打烊，只要撥打客服專線0809-000-550，將由專人提供保險及海外緊急援助等諮詢服務，陪伴保戶渡過愉快的春節假期。另外，富邦人壽首創業界健康促進理念之LINE主題帳號「健康邦」，推出「每日登入健走步數」活動，鼓勵民眾養成健走好習慣，為自己逐步累積健康資產。