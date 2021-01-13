聽新聞
test
0:00 / 0:00

92億 新壽標下中華開發大樓

經濟日報 / 記者楊筱筠陳美玲游智文／台北報導
中華開發大樓昨日開標，由新光人壽以92.888億元得標。 圖／業者提供
中華開發大樓昨日開標，由新光人壽以92.888億元得標。 圖／業者提供

今年年開春最大標售案「中華開發大樓」昨（12）日開標，吸引二家壽險業者競標，最後由新光人壽以92.888億元得標，拆算每坪土地單價近1,229萬元，創南京商圈土地新高。

負責標售作業的戴德梁行董事總經理顏炳立表示，該案產權單一且是北市難得釋出完整所有權土地，算是「買到賺到」。

新光人壽指出，該大樓初期將先自用，以因應新壽其他幾棟大樓危老重建時期的相關員工辦公進駐，但看好台灣商辦市場，規劃約五年後，大樓若危老重建，預計規劃蓋成地上19樓、地下4樓，面積9,000多坪的大樓。

新壽指出，中華開發大樓交通區位、商業氣息佳，且面南京東路具廣告效益。標下原因有二，第一，因應原自用大樓如新光南東大樓、新光產物大樓、新光纖維大樓都更，階段性將作短期自用使用；第二，未來若危老重建，預計可興建地下四層、地上19層辦公大樓。目前中華開發大樓地上為16層。

新光人壽表示，中華開發大樓位於南京東路五段，標下後，新壽在南京東路從一段到五段都有布局，包括新光纖維大樓、新光南東大樓、新光南京科技大樓、台北金融大樓、前瞻金融大樓，響應政府推動台灣成為亞洲研發中心，將吸引更多外資企業進駐，看好過去有金融華爾街之稱的南京商圈。

中華開發大樓此次標案，有十組領標，二組投標，新壽以92.888億元得標，氣走另一投標者中壽。土地價格單價每坪約為1,229萬元，若以商辦價值來算，以每個車位300萬元拆算，商辦每坪單價約142萬元，不論土地、商辦價值均創區域新高。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學表示，新壽標得中華開發大樓，主要看準增值潛力，未來加上容積移入的「雙利多」加持，投資人不僅能有效降低土地購買成本，位處南京東路精華辦公型商圈更有利未來開發商辦產品，創造現金流。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，壽險業者現在受疫情影響無法赴國外考察投資標的，今年的投資重心依舊在國內。

新壽

延伸閱讀

台北大學活化建國校區 攜國壽建BOT大樓

開發金賣總部大樓暴賺80億元 EPS大補0.53元

「伯侄之爭」搶新紡經營權 新光產被抓利害關係人交易

新光產爆關係人交易 金管會罰450萬元

相關新聞

92億 新壽標下中華開發大樓

今年年開春最大標售案「中華開發大樓」昨（12）日開標，吸引二家壽險業者競標，最後由新光人壽以92.888億元得標，拆算每...

國壽帶頭做都更 活化資產

國泰人壽素有國內最大房東之稱，全台擁有至少200棟商業大樓，看好都更後容積率獎勵及翻新後帶動租金收益率上升，尤其台北市有...

日盛金陸資疑雲 可能挨罰

日盛金大股東陸資疑雲案，金管會不排除開罰。金管會主委黃天牧昨（12）日表示，已請日盛金大股東建群投資最終受益人陳銘達儘速...

開發金售總部大樓 處分利益80億

開發金控南京東路總部大樓昨（12）日順利標脫，由新光人壽以92億8,880萬元標下，開發金預計將可有約80億元的龐大處分...

新壽商辦群 改建潛利大

新壽昨（12）日以92.888億元標下中華開發大樓，商仲業者表示，若以重建效益來看，新壽以每坪土地單價約1,229萬元屬...

國壽攜手北大打造產學BOT大樓 鎖定四領域

國泰人壽斥資45億元與臺北大學合作，一起打造「臺北大學建國校區產業移轉」BOT案，昨（12）日舉行簽約儀式，成為國內壽險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。