92億 新壽標下中華開發大樓

今年年開春最大標售案「中華開發大樓」昨（12）日開標，吸引二家壽險業者競標，最後由新光人壽以92.888億元得標，拆算每坪土地單價近1,229萬元，創南京商圈土地新高。

負責標售作業的戴德梁行董事總經理顏炳立表示，該案產權單一且是北市難得釋出完整所有權土地，算是「買到賺到」。

新光人壽指出，該大樓初期將先自用，以因應新壽其他幾棟大樓危老重建時期的相關員工辦公進駐，但看好台灣商辦市場，規劃約五年後，大樓若危老重建，預計規劃蓋成地上19樓、地下4樓，面積9,000多坪的大樓。

新壽指出，中華開發大樓交通區位、商業氣息佳，且面南京東路具廣告效益。標下原因有二，第一，因應原自用大樓如新光南東大樓、新光產物大樓、新光纖維大樓都更，階段性將作短期自用使用；第二，未來若危老重建，預計可興建地下四層、地上19層辦公大樓。目前中華開發大樓地上為16層。

新光人壽表示，中華開發大樓位於南京東路五段，標下後，新壽在南京東路從一段到五段都有布局，包括新光纖維大樓、新光南東大樓、新光南京科技大樓、台北金融大樓、前瞻金融大樓，響應政府推動台灣成為亞洲研發中心，將吸引更多外資企業進駐，看好過去有金融華爾街之稱的南京商圈。

中華開發大樓此次標案，有十組領標，二組投標，新壽以92.888億元得標，氣走另一投標者中壽。土地價格單價每坪約為1,229萬元，若以商辦價值來算，以每個車位300萬元拆算，商辦每坪單價約142萬元，不論土地、商辦價值均創區域新高。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學表示，新壽標得中華開發大樓，主要看準增值潛力，未來加上容積移入的「雙利多」加持，投資人不僅能有效降低土地購買成本，位處南京東路精華辦公型商圈更有利未來開發商辦產品，創造現金流。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，壽險業者現在受疫情影響無法赴國外考察投資標的，今年的投資重心依舊在國內。