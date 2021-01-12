元大高股息龍頭基金 元月配息率衝上12%

元大台灣高股息優質龍頭基金今（12）天進行月配息和首次「年終配」的除息，由於先前該基金淨值大漲，市場期待「年終配」大方送。據觀察，基金今天配發約0.8497元的股息，按之前月配息都是0.0337元推算，年終配發放了0.816元，合算配息率達9.2%，成立抱到現在的配息率更高達12%。

元大高股息龍頭基金的「年終配」是配發已實現資本利得，也就是根據上市櫃公司股息，每月做月配息之外，還額外在每年底算一下，已實現利得有多少，進而回饋給投資人，因此被稱為「紅利」配息的機制。

年終配若想配得多，關鍵在除息前，基金淨值漲幅和規模的變化，當淨值大漲，已實現利得可能多，而更明確的是，基金規模若從大變小，且行情走多，基金部位縮減時，會有較多實現的資本利得。元大高股息龍頭基金自成立來到年終配，剛好都有這兩種情況，因此令市場期待。

依11日元大高股息龍頭基金的配息級別淨值有13.21元，成立來漲幅達32%，而觀察12日變化，基金配息約0.8497元，包括月配息和年終配。其中，依先前基金月配息穩定配發0.0337元，推算年終配約0.816元，兩者配息率約3.06%、6.17%，合算為9.23%，將近一成的幅度。

若是成立來抱到現在，配息率更可觀，年終配配息率約8.16%，加上月配息4.04%，總配息率更達到12.2%！

今年內外資看好台股，台股配息基金可望續強，元大高股息龍頭基金配息可保持關注，不過短線波動大，考慮進場或加碼的投資人，建議分批布局。目前元大投信還有「日日扣」機制，讓「怕高」但又不想空手的人，可以透過頻繁的扣款去化資金，若台股回檔幅度不大，不怕錯失機會。

最後值得一提，已實現資本利得不是本金，是投資人本金投入後，基金產生資本利得並實現的收入。近期愈多投信看準商機，搶募高配息台股基金，但宣稱自己才是唯一不本金的配息基金，其實要配本金都要註明，若配實現的利得不是本金，基金不需要註明。

至於元大高股息龍頭基金註明可能配發收益平準金，寫的不是本金，收益平準金就不是本金。這是一種讓配息穩定的機制，白話說，是將每一筆申購都在基金後台做紀錄，就知道每筆申購投資期多長，累積多少配息，與其他申購進行區隔，能避免除息前資金大量湧入而稀釋配息。