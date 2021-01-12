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「伯侄之爭」搶新紡經營權 新光產被抓利害關係人交易

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局專案金檢時發現新光產險一名副總，為幫助鞏固新光產集團的家族經營權，違法進行利害關係人交易。 報系資料照／記者戴瑞瑤攝影
金管會保險局專案金檢時發現新光產險一名副總，為幫助鞏固新光產集團的家族經營權，違法進行利害關係人交易。 報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

金管會保險局今表示，專案金檢時發現新光產險一名副總，為鞏固新光產集團在新紡的家族經營權，違法進行利害關係人交易，並且規避董事會監督。金管會表示，有約談新光第三代、董事長吳昕紘，他表示事前不知情。金管會最終重罰新光產450萬元。

新光產險是由新光集團創辦人吳火獅創立，由老二吳東賢主導，後來因身體狀況不佳，2009年接棒給其兒子吳昕紘，現在由吳昕紘擔任新光產董事長。而吳東賢家族主導新光紡織，目前新紡的董事長是吳昕紘的弟弟吳昕恩。但從2012年就傳出吳東進想搶新紡，吳昕紘、吳昕恩兄弟與吳東進出現「伯侄之爭」，爭議延續至今，這次似乎也是吳東賢家族為鞏固在新紡的經營權引發的違法交易。

保險局表示，金檢發現新光產一名副總，是家族內部的人，明明沒有權限卻指揮投資部門，於2018年1月指揮新產把新紡的1萬多張股權先賣給進寶投資公司，但進寶投資公司買股的錢卻是來自新光產險家族的利害關係人，進寶投資公司5月又把新紡1萬多張賣給新產的利害關係人。

保險局也指出，主要是有一位利害關係人，另外3個是實質利害關係人(例如集團家族內部人)，而利害關係人是新產負責人擔任董事的公司。

保險局強調，該副總之所以會這樣做，是為了要規避董事會監督，因董事會重度決議必須三分之二出席、四分之三同意，最終目的是為協助新光產董事長家族取得股權，擁有實質投票權，涉及的是家族爭經營權。

董事長是否知情？保險局表示，檢查局有找該副總來陳述意見，該副總指董事長事先不知情，保險局後來找新光產董事長、總經理到金管會說明，董事長表示，副總進行的行為沒有事先告知，也沒有具體事證證明董事長知情。

後來保險局有要求吳昕紘要出據承諾，確保他會督導公司辦理關係人交易要依照保險法辦理，且不得以不當交易安排參與或介入股權之爭，並絕不規避董事會監督。

保險局表示，開罰新光產450萬元，並且限制新光產2年內不得以盤後定價交易及鉅額配對交易方式從事利害關係人交易。

保險 金管會

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