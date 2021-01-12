快訊

屢被爆婚變！黃曉明街頭被捕獲 髮線大後退超憔悴

司法官東西軍：踏上法律之路，先了解法官、檢察官差在哪？

存股吹電動車風 永豐金證券豐存股新增特斯拉

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

2020年存股投資術成為顯學，根據永豐金證券豐存股平台的統計，台股存股標的以ETF及金融股為焦點，美股熱門標的產業分散，從ETF、科技、金融、疫後復甦股都有；為因應投資人需求，即日起將特斯拉納入豐存股美股平台投資標的，小額投資人一股就可以買入全球最火紅的電動車創新指標公司。

根據證交所統計，2020年是存股市場的爆發年，去年元月的整體台股市場的定期存股成交金額8億元，12月成交金額達21億元，短短一年內成長幅度高達162%；永豐金證券在年初推出豐存股台股，7月份再推豐存股美股，成為擁有台美雙市場存股的平台，並以數位帳戶優勢服務，讓存股跟網購一樣容易，吸引年輕投資人加入存股行列，開戶及交易均呈現月月成長。

永豐金證券指出，從豐存股投資人的存股選擇可以看到台、美兩個市場的差異，從2020下半年的統計來看，台股存股前10名ETF占了四檔，分別是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、富邦公司治理100（00692）、與元大S&P 500（00646），這四檔占扣款筆數五成；此外、金融股以年均殖利率超過5%吸引投資囊括四檔；另外兩檔為台股護國神山台積電（2330）及傳產龍頭台泥（1101）；顯示投資人在台股存股的選擇策略以長期績優為主。

豐存股美股前十大熱門標的半數為ETF，顯見存股族喜好透過指數型ETF分散持股風險；在個股方面美股有更多元的選擇，從全球大品牌蘋果公司、股神巴菲特的波克夏海瑟威；此外、疫情復甦概念股也包括石油巨擘艾克索美孚、華特迪士尼公司等也進入熱門存股前10名，存股族逢低慢慢布局的策略，這兩檔個股近兩個月肺炎疫苗正式發表後，分別大幅反彈36.7%與53%，勝過標普500指數14%漲幅。

永豐金證券並宣佈，自即日起豐存股美股標的新增特斯拉，存股族透過平台就可以一股一股買下全球頂尖的電動車龍頭，以目前股價811美元來計算，約當2.2萬元新台幣就可以成為特斯拉的股東；豐存股平台目前提供的美股標的包括32檔ETF及21檔個股。

存股 美股

延伸閱讀

新興亞股牛氣沖天 外資大補台股

特斯拉在陸募設計總監

敬鵬、同欣電 選長天期

欲打造「中國風」汽車 傳特斯拉正物色大陸設計總監

相關新聞

新光產爆關係人交易 金管會罰450萬元

家族爭經營權，新光產險爆關係人交易上萬張股票，總金額4億元，經金管會對新光產有價證券投資業務專案檢查時，發現有鉅額配對交...

國外債券團購平台來了 小資族也能輕鬆參與投資

第一銀行與新創企業「湊伙公司」合作金融創新實驗，首創「債券團購平台」，投資人可以「團購」方式參與國外債券的團購投資，讓小...

渣打：估美元今年再下跌6% 黃金上行有壓

渣打銀行今發布2021年全球投資展望，會中指出，今年美元弱勢格局會持續，預估今年會持續下跌6%至7%，相對來說歐元、英鎊...

鞏固家族經營權做利害關係人交易　新光產遭重罰450萬

金管會保險局今表示，專案金檢時發現新光產險一名副總，為幫助鞏固新光產集團的家族經營權，違法進行利害關係人交易，並且規避董...

連3年投保養殖水產保險 台西漁民：這波夠冷終獲理賠

寒流一波接一波來襲，雲林縣沿海鄉鎮魚塭裡不耐寒魚種接連出現凍傷、凍斃情形，縣府農業處統計災損面積約780公頃。農委會6日...

將下市！凱基新興債、公司債ETF 2月22日終止買賣

又有ETF將下市。櫃買中心表示，凱基投信發行的凱基新興債1-5（00873B）及凱基BBB公司債15+（00874B）因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。