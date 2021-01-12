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渣打銀推「優先退」服務 完善規劃退休之路

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

渣打銀行財富管理主管陳太齡今（12）日指出，財富管理客戶在去年(2020)年底已經部分逢高獲利了結，換手操作，今年建議股優於債，但比重從去年的七比三，今年可調整為六比四。對於市場擔憂資產是不是已經泡沫？陳太齡表示，目前仍然是資金行情，但至少今年，資金回流美國可能並不高，仍看好疫苗刺激今年經濟普遍復甦。

渣打銀行財富管理投資策略主管劉家豪則指出，市場擔憂經濟復甦熱絡帶來的緊縮訊號，投資人要留意各國央行態度，目前狀況不至於讓聯準會升息，但建議要注意美國失業率是否急速下滑等數字。

另外，要注意的兩風險包括疫苗施打以及有效性，可能導致經濟復甦變慢，第二為地緣政治風險。

渣打銀今日也宣布全新推出「渣打優先退」退休規劃諮詢，提供線上互動式試算，協助客戶檢視理想退休資金缺口，並根據個人投資屬性，結合多元產品與專家團隊服務，打造完善規畫方案，逐步向達成退休目標邁進。渣打銀行指出，退休規劃應掌握三大原則：第一是每年檢視動態調整，隨著國際市場、突發事件或家庭計劃等彈性修正，第二是兼顧投資與保障，第三則是善用資產配置及定期定額計畫，降低資產波動，並維持穩定現金流收入。

渣打銀行更與臺灣大學合作，量身打造專業課程進行渣打銀行人員培訓，內容融入了解人口趨勢與高齡長壽風險、退休目標與需求分析等，讓退休規劃更貼近客戶需求；完成培訓後的渣打退休規劃專家，將駐點於全台各分行，攜手與客戶關係經理、投資專家、保險專家、外匯專家等渣打專業團隊，在第一線協助客戶開啟美好退休規畫之路。

配合「渣打優先退」退休規劃服務推出，即日起至3月31日止，透過渣打銀行網路／行動銀行新申購定期（不）定額基金，符合活動條件可享手續費優惠最低1折，透過線上換匯，可享台幣美金間較牌告匯率優惠4分；債券新戶達指定條件，可享申購手續費最低7折優惠，更多活動條件及詳情請洽渣打銀行。

渣打銀行 退休規劃

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