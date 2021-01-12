中華開發大樓由新壽拿下 看好未來商辦行情

中華開發大樓今（12）日標售，結果新光人壽以92.888億元拿下該棟，換算每坪土地單價達1,229.24萬元，新光人壽指出，該大樓初期將先自用，以因應新壽其他幾棟大樓危老重建時期的相關員工辦公進駐，但看好台灣商辦市場，規劃約5年後，該大樓也將危老重建，預計規劃蓋成地上19樓、地下4樓，面積9,000多坪的大樓。

新壽指出，中華開發大樓位於松山區南京東路五段，而新壽在南京東路從一段到五段，都有自有標的，有5棟大樓為整棟自有，看好南京東路的地理位置。中華開發大樓位於東區核心商圈，基地三面臨路、擁有土地永久所有權，地塊方正、完整，無需整合就能開發。

其次，也是看好台灣現在與未來的商辦行情，看好未來台灣商辦需求，至少5年後，該大樓預計規劃成地上19樓、地下4樓，屆時可以出租，目前則先暫時提供因大樓危老重建而需要辦公處的員工進駐辦公。