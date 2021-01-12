渣打：估美元今年再下跌6% 黃金上行有壓

渣打銀行今發布2021年全球投資展望，會中指出，今年美元弱勢格局會持續，預估今年會持續下跌6%至7%，相對來說歐元、英鎊、澳幣與人民幣可望受惠於弱美元格局在今年走強，而黃金預估會在每盎司1960美元左右，但再往上就會有壓力。

渣打銀行財富管理主管陳太齡指出，未來3到6個月，疫苗將左右市場動態，市場紛紛預估今年經濟成長率會有好表現，但擔心通膨升溫導致加息，其實整體趨勢來看，通膨趨勢趨緩，看不到大的通膨壓力來促使央行需要升息。而美總統拜登上任後，讓葉倫當財政部長，預估會維持寬鬆的財政政策來刺激經濟。

美元部分，陳太齡認為，美元去年跌了6%至7%，在去年已呈現弱勢，今年美元弱勢格局會持續。因為美元相對弱勢，更多資金湧入亞洲股市，目前的牛市格局將獲得延續，特別是中國股市有機會吸引投資人進入市場。

渣打銀行財富管理投資策略主管劉家豪表示，美元利差優勢不再、疫情衝擊美國經濟難以一枝獨秀，美元表現從去年就開始持續走弱，美聯準會是去年採取寬鬆最積極的主要央行，拜登上台後，會祭出更大財政刺激，對美元還是有較大壓力，美元今年可能進一步持續走向疲軟，估會在目前美元指數90點之下，下跌6%到7%。

因為美元弱勢不變，相對於歐元，英國跟歐洲談定脫歐後，歐元反而呈現步步走高，預期未來12個月歐元可達1.3的價位；脫歐大勢底定後，長期評價面被低估的英鎊，也會緩步墊高，英鎊有機會挑戰1.4的價位；澳幣則受惠於全球對原物料需求，與澳洲疫情控制得宜，經濟復甦可能優於美國，有機會挑戰0.8的價位。

至於人民幣，劉家豪指出，從去年來看，人民幣在內的亞洲貨幣，這段時間沒有對美元走貶，人民幣短線漲多修正是有可能，但人民幣仍有利差優勢，上週人民幣已突破6.42，預估今年會挑戰6.38至6.5元，尤其拜登上台，中國政府會保持人民幣穩定。

黃金部分，因市場沒有預期到疫苗會出爐這麼快，市場對經濟復甦的預期明顯升溫，黃金作為避險商品，吸引力確實有下降，資金會找更好機會，黃金受市場青睞就下降，所以對黃金看法轉為中性。預估黃金會維持在每盎司1960美元左右，但再往上就會有較大壓力。

陳太齡指出，受到經濟成長加速的驅動，價值股的表現將有機會領先成長股和優質股，尤其隨著經濟復甦將帶動工業、非必需消費、原物料走揚，而數位升級、5G及雲端服務仍將持續使科技股受到追捧；而美元走弱有望吸引資金流入亞洲股市，人民幣基於利差加上中國企業自美股下市，預期在資金流入中國股市的過程中，可能帶動中國股匯雙漲。

但劉家豪提醒，今年投資人有三風險要留意：第一是疫苗施打與有效性，病毒變異後疫苗還有沒有效，民眾會產生疑慮，在疫苗施打上速度會變慢，可能導致經濟復甦變慢；第二是美中情勢與地緣政治風險；第三是