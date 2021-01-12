將下市！凱基新興債、公司債ETF 2月22日終止買賣

又有ETF將下市。櫃買中心表示，凱基投信發行的凱基新興債1-5（00873B）及凱基BBB公司債15+（00874B）因規模已低於法定門檻，經凱基投信申請清算，主管機關核准，該中心公告兩檔ETF將於2月22日同步終止櫃台買賣。

到11日為止，凱基新興債1-5規模僅剩5,223萬元，凱基BBB公司債15+剩下3,026萬元，都不到1億元。受益人也分別僅剩69人、78人。

櫃買中心表示，由於上述兩檔ETF都達到近30個營業日平均規模低於1億元的存續要求，達到終止信託契約的清算標準，凱基投信向主管機關申請終止信託契約並獲核准，上開情事符合櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13終止櫃檯買賣規定，故公告兩檔ETF於2月22日終止買賣。