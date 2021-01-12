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日盛金大股東陸資疑雲案 金管會不排除開罰

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

富邦金啟動公開收購日盛金（5820），日盛金背後大股東陸資疑雲受關注，金管會主委黃天牧今天（12日）表示，已請日盛金大股東建群投資最終受益人陳銘達儘速補件，金管會不會無限期等待補件，適當時機點就會有方式處理。換言之，金管會不排除開罰的可能。

金管會1月7日再度與陳銘達視訊，但金管會認為陳銘達提供的資料仍不充足，再度要求補件。對於陳銘達何時須交出金流以證明有實質控制力等資料？黃天牧說，我們希望他儘速，因他要確定是最終受益人，必須確定金流最後是流到他自己，還是流到別人。

連日盛金配給建群的股利有無匯到他帳戶都未提供嗎？黃天牧說，我們要他進一步提供證明，目前不是他說的就完全接受，我們有處理步驟，但目前還不能講。

如果陳銘達一直沒辦法交出，就無限期等他嗎？黃天牧說：「不會」。

這次再給一個月時間嗎？黃天牧說：「沒有，我是說儘速，時間多少沒法說，有給具體時間」。

如果他一直資料提供不足，金管會能怎樣？黃天牧說，適當時機點我們有我們的方式可以處理。

對於這次陸資案調查，有無國外監理機關提供協助？黃天牧說，沒有，所以調查難度比大同陸資案還高，因這及涉往來金融機構的屬性。

是陸銀嗎？黃天牧說，「我不能講太多，做為監理機關有我們的期待，但也有處理上的難處跟顧慮，但社會又有期待，會儘量去做。」

黃天牧表示，目前只是請陳銘達補充資料，尚未到開罰前的陳述意見階段。

若不會無限期等他一直補件，若不補資料，在證據不是很充足情況下可以開罰嗎？黃天牧說：「我們已有在思考這方面想法，就容許我暫時保留，社會對這件事有期待，金管會也會有所作為，但畢竟我們也要依法行政。」

如果查到是陸資，可以依金控法處罰嗎？還是依兩岸人民關係條例？黃天牧表示，所有法規都會考慮。

違規陸資，依兩岸人民關係條例規定最高可罰2,500萬元，並限期出清持股；金控法第60條規定，未依金控法第16條規定申報，最高可罰5,000萬元罰鍰，且必須限期出清持股。

只能依金控法開罰嗎？黃天牧表示，不一定。可以兩個法律並用開罰嗎？黃天牧說，這個情況還沒有適用過。

由於開罰前還要給陳述意見時間，所以裁罰案出來應該是2月1日公開收購案結束後？黃天牧未具體回覆，只表示這兩件事是平行發展。

陳銘達若錯過應賣，被開罰後還是要賣，不是很尷尬？黃天牧說，那是他的事情。他強調，公開收購期間，監理機關儘量不要提供任何可能影響公開收購的資訊。

如果陳銘達參與應賣後，金管會才完成調查，也一樣可以照罰嗎？黃天牧說，「你想的情境，我們都有在想」。「做為監理機關，不到時程還不能對外說，我們不會什麼事情就無所作為，應該會作思考，只是時間還沒有到。」

黃天牧 金管會 陸資

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