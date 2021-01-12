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存保準備金跟不上 金管會：不代表金融體系有立即危險

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
金管會主委黃天牧。 記者潘俊宏攝影／報系資料照
金管會主委黃天牧。 記者潘俊宏攝影／報系資料照

資金湧入，銀行存款增加，存款保險準備金跟不上，存保公司的一般金融保險賠款特別準備金占保額內存款僅達0.46％，距離安全水位2％，仍然有3600多億元的差距。今（12）日立委吳秉叡在立法院財委會質詢指出，這樣何時才能達到2％？金管會主委黃天牧中間休場回應說，2％是國外目標，是長期目標，但不是沒達到2％就代表金融體系有立即危險，會確認金融體系韌性足夠。

是否要修正費率？黃天牧說，存保費率牽涉到費率反應風險，但現在金融機構資產品質非常好，大家品質好，所以繳的保費就低，且也利用存保公司連結資安，不能因為要達到目標而提高費率，這並不公平。

存款保險機制即各金融機構每年依其費率級距繳交保費，一旦發生問題，由存保公司保證每一存戶300萬元的存款無虞，先前設定若準備金提存達到保額內存款的2％時，即達安全水位，但去年底僅有0.46％。

黃天牧強調，現階段金融機構監理措施沒有問題，不同機構的資本適足率都是相對良好，準備金也是因為保險才加入，要做好壓力測試，確認金融業的韌性足以抵擋黑天鵝，保險都是備而不用。

另外，黃天牧也指出，任何保險公司退場希望都能使用到金融監理，因此才要強化監理機構，現在是備而不用，假如有事情發生，希望盡量用業者提供的安全網或是配套措施，降低金融機構要負擔的成本。

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