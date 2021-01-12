台灣外銀首見！星展銀今年設FinTech研發中心 不招MA招IT

台灣外銀首見！來自新加坡的星展銀行（台灣），為了推升台灣軟體人才軟實力走上國際，與新加坡、印度比擬，以及為了力挺蔡英文政府帶領之下的台灣金融科技發展，今（12）日宣布領先業界在台成立「星展銀行（台灣）國際金融科技研發中心」，震撼市場。

星展銀（台灣）總經理林鑫川指出，台灣是繼新加坡及印度後，星展集團成立的第三座科技研發中心，預計於2021年第2季前，招募首批至少30位資訊技術人才，打造台灣為金融科技重要基地。

也因為今年要招募30位IT人才，今年星展銀在台子行將首次不招募MA儲備幹部。林鑫川強調，這是因時制宜，因應不同階段，讓台灣軟體人才有出頭的一天，今年也將是首次採用Coding Warrior Challenge徵才。

面對台灣純網銀將登場，林鑫川強調，星展集團第一個純網銀就是在印度登場，由新加坡與印度同事開發，僅有60人團隊，卻開發了一個兩年吸引200多萬名客人的純網銀，同樣也是沒有實體分行。

星展銀行（台灣）科技長蔡祈岩形容，印度是軟體人才最多的地方，IT時代來臨，台灣成立國際金融科技研發中心，未來也希望這個研發中心可以滿足場域需求，台灣目前正在發展的數位身分證、開放銀行後續階段等等，甚至也可以有本地特色、區塊鏈運等等。

林鑫川指出，今年受新冠病毒疫情影響，數位金融服務的使用率隨之上揚，未來對於新興金融服務的需求也將更為提升，因此星展率先在台灣成立國際金融科技研發中心，希望將台灣優秀的科技人才實力整合金融服務，發展創新科技，為客戶打造更便捷的銀行服務體驗。

星展銀行（台灣）人力資源處負責人盧方傑表示，星展銀行（台灣）國際金融科技研發中心徵才將透過行為性向測驗、Coding能力測試，並首次採用「Coding Warrior Challenge 碼神擂台」的數位化選才方式，獲邀參加的台灣應徵者有機會與新加坡、印度及台灣三地的技術主管在線上進行技術切磋，考驗其臨場問題解決能力及技術實作能力，以此遴選出符合企業文化的資訊科技人才。

星展銀行（台灣）科技長蔡祈岩表示， 星展銀行不僅是一家銀行，更自許為一間科技新創公司，積極形塑未來銀行產業樣態，除了本次對外徵召研發型資訊科技人才加入，結合星展集團的金融創新資源與台灣高科技能量，為軟體人才創造新的研發基地外；我們為打造組織創新文化，讓非IT背景出身的員工也能從輕鬆的遊戲中接觸機器學習，曾在內部舉辦AI 人工智慧模型車競賽，鼓勵員工擁抱創新，以新思維發想解決方案，進一步提升組織競爭力。